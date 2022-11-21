Захід перестане надавати Україні підтримку: як створюють фейки через вибух ракети у Пшеводуві

Чи справді Зеленський "продовжує впиратися"? Спростування російських фейків, які розганяють їхні ЗМІ.

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15 листопада Росія атакувала Україну 96-ма крилатими ракетами повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, "Калібр"), керованими авіаційними ракетами Х-59, ударними дронами "Shahed-136/131", "Оріон", "Орлан-10". Українські сили протиповітряної оборони збили 75 крилатих ракет і 2 керовані авіаційні ракети.

Пізніше, вночі того ж дня, польські ЗМІ повідомили, що в містечку Пшеводув у Грубешівському районі, розташованому за 5 кілометрів від кордону з Україною, стався вибух. МЗС Польщі підтвердило цю інформацію, зазначивши, що "ракета російського виробництва… вбила двох громадян Польщі".

Наступного дня, 16 листопада, медіаагенція Reuters із посиланням на джерела в НАТО повідомила, що Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у східній Польщі, ймовірно, був спричинений ракетою від української системи ППО. Також Канцелярія Президента Польщі Анджея Дуди опублікувала серію твітів, в яких передала слова пана Дуди: "За всіма ознаками, це була ракета російського виробництва типу С-300. Наразі ми не маємо доказів того, що це була ракета, запущена російською стороною", "Є багато ознак того, що це була ракета ППО, яка, на жаль, впала на польську територію". Подібну заяву зробив і Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг: "Наш попередній аналіз свідчить про те, що інцидент, ймовірно, був спричинений українською ракетою ППО, випущеною для захисту української території від атак російських крилатих ракет".

Російське міністерство оборони та ЗМІ підхопили ці повідомлення, назвавши всі заяви про причетність Москви "провокацією" і заявивши, що опубліковані знімки уламків "однозначно ідентифіковані російськими фахівцями оборонно-промислового комплексу як елементи зенітної керованої ракети комплексу ППО С-300 Повітряних сил України". Самі ж росіяни нібито завдавали "високоточні удари" по цілях "тільки на території України й на відстані не ближче 35 км від українсько-польського кордону", і, відповідно, провина лежить саме на Україні.

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції ввечері 16 листопада заявив, що не сумнівається в тому, що в Польщі впала не українська ракета: "Я не сумніваюся у вечірній доповіді мені особисто — від командувача Повітряних сил до головнокомандувача [Валерія] Залужного — у тому, що це була не наша ракета і не наш ракетний удар", а також попросив про доступ для української сторони до розслідування інциденту.

На тлі цієї заяви російські ЗМІ почали стверджувати, що Володимир Зеленський нібито "продовжує впиратися" та нібито "зруйнував довіру [НАТО] до себе через брехню". Російська пропаганда посилається на статтю Financial Times, де вказується, що дипломат однієї з країн НАТО в Києві відповів на коментарі Президента України: "Це стає смішним. Українці руйнують [нашу] довіру до них. Ніхто не звинувачує Україну, а вони відкрито брешуть. Це набагато руйнівніше, ніж ракета".

Правда:

1. Ракета — дійсно українська? Хоча розслідування інциденту все ще триває, 17 листопада голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох розповів про перші результати роботи польсько-американської слідчої групи, яка здійснює розслідування падіння ракети: "Сьогодні є багато свідчень того, що одна з ракет, яка мала збити російську ракету, не влучила в ціль, не спрацювала система самознищення, і ця ракета, на жаль, призвела до трагедії". Наразі це — єдиний факт; до моменту отримання повного й остаточного висновку слідчих усі інші заяви високопосадовців не можна вважати достеменними.

2. Якщо це була українська ракета, Захід дійсно перестане підтримувати Україну? Наводячи слова західних лідерів у своїх дописах, російські ЗМІ дуже зручно замовчують той факт, що багато посадовців визнали саме Росію винною в інциденті незалежно від того, якими будуть результати слідства. Так, Єнс Столтенберг зазначив, що "це — не провина України; остаточну відповідальність несе Росія, яка продовжує свою незаконну війну проти України".

Глава уряду Нідерландів Марк Рютте підкреслив: "Зрозуміло одне: цього б не сталося, якби не жахливі ракетні атаки Росії проти України. Ми продовжуємо підтримувати Україну в її захисті від російської агресії". Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц також заявив, що "одне очевидно: нічого цього не сталось би, якби не агресивна війна Росії проти України". Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак теж висловився подібно: "Нічого цього не відбувалося б, якби не вторгнення Росії в Україну". Речниця Ради національної безпеки Білого дому Адрієн Вотсон заявила: "Разом із тим, якими б не були остаточні висновки [розслідування], очевидно, що стороною, яка несе повну відповідальність за цей трагічний інцидент, є Росія, яка обстріляла Україну ракетами, спеціально призначеними для ураження об'єктів цивільної інфраструктури. Україна мала — і має — повне право захищати себе… Ми знову висловлюємо нашу солідарність з народом України та співчуття у зв'язку з втратами, яких він зазнав унаслідок цих варварських авіаударів".

3. Зеленський дійсно "впирається"? Під час відеоінтерв'ю на Bloomberg's New Economy Forum Володимир Зеленський уточнив свою заяву щодо "національної приналежності" ракети: "Ми вдячні, що нас не звинувачують. Ми боремося проти російських ракет на нашій території. Але ми повинні бути справедливими й чесними, поки розслідування не завершене, ми не можемо говорити, що за ракета або уламки ракети впали на території Польщі. Те, що ми бачимо, ті фото, діаметр ями, говорить про те, що це не можуть бути просто уламки від ракети ППО, яка не спрацювала. Це те, що мені говорили військові". Також Президент України повідомив, що українську сторону було допущено до участі в розслідування, тобто його запит було почуто.