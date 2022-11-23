4 контента на праздновании годовщины компании MediaChain

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4-6 ноября в Дубай, Объединенных Арабских Эмиратах состоялось грандиозное событие — празднование годовщины компании MediaChain.

MediaChain (ранее Mediacoin) провела ребрендинг и презентацию новых продуктов на мероприятии в честь дня рождения компании.

На данный ивент приехало около 200 лидеров из разных континентов.

MediaChain — это экосистема, объединившая криптовалютный и реальный мир.

Поразительно, как участники компании в онлайне зарабатывают сотни и тысячи долларов США, достигая поставленных целей. При этом изменяя мир к лучшему и помогая людям, которые нуждаются в помощи.

Мультиплатформа, специально созданная для создателей контента, влиятельных лиц в социальных сетях и их сообществ, для монетизации заработка в криптовиртуальном и реальном мире.

Представители из четырех материков: Евразии, Северной и Южной Америки, а также Африки принимали участие в праздновании годовщины. Одним из почетных гостей мероприятия стал шейх из королевской семьи ОАЭ.

В программе ивента входило:

— обучение;

— презентация новых продуктов компании;

— шоу;

— нетворкинг;

— тимбилдинг в пустыне;

— гала-ужин на яхте с восхитительным фейерверком.

Участники признались, что для них — это было одним из самых продуктивных и важных ивентов в жизни!

MediaChain эффектно и ярко ворвалась на рынок, изумляя и приятно удивляя криптовалютных экспертов. Все больше и больше известных лиц этой сферы присоединяются к компании. Также не проходят мимо и знаменитости из реального мира.

Команда MediaChain официально объявила о ребрендинге и детально рассказала о деятельности компании:

"MediaChain создает продукты для звезд мирового масштаба!

— Метавселенная (Mediaverse);

— NFT Marketplace;

— организация ивентов с участием знаменостей по всей планете (продюссирование);

— съемка фильмов с последующим запуском в прокат — новая цифровая реальность!

Для комьюнити MediaChain:

— Академия Лидерства, где люди совершенствуются и получают новые знания;

— криптошкола, где вещается абсолютно вся необходимая информация для погружения в мир цифровых финансов (библиотека знаний);

— продуктовый маркетплейс, где участники компании приобретают товары и услуги со скидкой 10-50%;

— игра, которая известна всем, но приобрела новый смысл в PlayToEarn интерпретации компании;

— farming (для инвесторов), где происходит распределение МС токенов компании;

— бонусная программа, где компания поощряет лидеров, которые продвигают продукт в массы;

— Multiwallet (криптокошелек), поддерживающий все криптовалюты и весь фиатный мир в приложении, в телефоне, на карте;

— обменник (MC Exchange);

— Launchpad для профессиональных инвесторов, которые хотят диверсифицировать свой портфель и присматриваются к интересным проектам.

Весь этот мир (экосистему) и цепочку продуктов объединяет компания MediaChain, ну а ценность определяет Mediacoin — МС токен компании.

Продано более 3100 NFT на общую сумму 250 000$.

В 2023 году цель создать больше NFT коллекций, как в реальном так и в виртуальном мире (Mediaverse) и увеличить объем продаж на NFT Marketplace более чем на 7 000 000$".

В этом году мероприятия MediaChain уже прошли в следующих странах:

— Колумбия;

— Румыния;

— Доминиканская Республика;

— Панама;

— Египет;

— Турция;

— ОАЭ.

"NFT и метавселенная — это не сказки и фэнтези из фильмов про будущее, это реальность к которой можно прикоснуться благодаря MediaChain. Если твоя цель только заработать много денег, то наша компания не для тебя. MediaChain объединяет осознанных людей, которые через виртуальный мир делают реальный мир лучше и добрее!" — директор по маркетингу Денис Тищенко.