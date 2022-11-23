4 контента на праздновании годовщины компании MediaChain
4-6 ноября в Дубай, Объединенных Арабских Эмиратах состоялось грандиозное событие — празднование годовщины компании MediaChain.
MediaChain (ранее Mediacoin) провела ребрендинг и презентацию новых продуктов на мероприятии в честь дня рождения компании.
На данный ивент приехало около 200 лидеров из разных континентов.
MediaChain — это экосистема, объединившая криптовалютный и реальный мир.
Поразительно, как участники компании в онлайне зарабатывают сотни и тысячи долларов США, достигая поставленных целей. При этом изменяя мир к лучшему и помогая людям, которые нуждаются в помощи.
Мультиплатформа, специально созданная для создателей контента, влиятельных лиц в социальных сетях и их сообществ, для монетизации заработка в криптовиртуальном и реальном мире.
Представители из четырех материков: Евразии, Северной и Южной Америки, а также Африки принимали участие в праздновании годовщины. Одним из почетных гостей мероприятия стал шейх из королевской семьи ОАЭ.
В программе ивента входило:
— обучение;
— презентация новых продуктов компании;
— шоу;
— нетворкинг;
— тимбилдинг в пустыне;
— гала-ужин на яхте с восхитительным фейерверком.
Участники признались, что для них — это было одним из самых продуктивных и важных ивентов в жизни!
MediaChain эффектно и ярко ворвалась на рынок, изумляя и приятно удивляя криптовалютных экспертов. Все больше и больше известных лиц этой сферы присоединяются к компании. Также не проходят мимо и знаменитости из реального мира.
Команда MediaChain официально объявила о ребрендинге и детально рассказала о деятельности компании:
"MediaChain создает продукты для звезд мирового масштаба!
— Метавселенная (Mediaverse);
— NFT Marketplace;
— организация ивентов с участием знаменостей по всей планете (продюссирование);
— съемка фильмов с последующим запуском в прокат — новая цифровая реальность!
Для комьюнити MediaChain:
— Академия Лидерства, где люди совершенствуются и получают новые знания;
— криптошкола, где вещается абсолютно вся необходимая информация для погружения в мир цифровых финансов (библиотека знаний);
— продуктовый маркетплейс, где участники компании приобретают товары и услуги со скидкой 10-50%;
— игра, которая известна всем, но приобрела новый смысл в PlayToEarn интерпретации компании;
— farming (для инвесторов), где происходит распределение МС токенов компании;
— бонусная программа, где компания поощряет лидеров, которые продвигают продукт в массы;
— Multiwallet (криптокошелек), поддерживающий все криптовалюты и весь фиатный мир в приложении, в телефоне, на карте;
— обменник (MC Exchange);
— Launchpad для профессиональных инвесторов, которые хотят диверсифицировать свой портфель и присматриваются к интересным проектам.
Весь этот мир (экосистему) и цепочку продуктов объединяет компания MediaChain, ну а ценность определяет Mediacoin — МС токен компании.
Продано более 3100 NFT на общую сумму 250 000$.
В 2023 году цель создать больше NFT коллекций, как в реальном так и в виртуальном мире (Mediaverse) и увеличить объем продаж на NFT Marketplace более чем на 7 000 000$".
В этом году мероприятия MediaChain уже прошли в следующих странах:
— Колумбия;
— Румыния;
— Доминиканская Республика;
— Панама;
— Египет;
— Турция;
— ОАЭ.
"NFT и метавселенная — это не сказки и фэнтези из фильмов про будущее, это реальность к которой можно прикоснуться благодаря MediaChain. Если твоя цель только заработать много денег, то наша компания не для тебя. MediaChain объединяет осознанных людей, которые через виртуальный мир делают реальный мир лучше и добрее!" — директор по маркетингу Денис Тищенко.