4 контенти на святкуванні річниці компанії MediaChain

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4-6 листопада у Дубаї, Об'єднаних Арабських Еміратах відбулася грандіозна подія — святкування річниці компанії MediaChain.

MediaChain (раніше Mediacoin) провела ребрендинг та презентацію нових продуктів на заході на честь дня народження компанії.

На цей івент приїхало близько 200 лідерів із різних континентів.

MediaChain — це екосистема, яка об'єднала криптовалютний та реальний світ.

Вражає, як учасники компанії в онлайні заробляють сотні та тисячі доларів США, досягаючи поставлених цілей. При цьому змінюючи світ на краще і допомагаючи людям, які потребують допомоги.

Мультиплатформа, спеціально створена для творців контенту, впливових осіб у соціальних мережах та їхніх спільнот, для монетизації заробітку у криптовіртуальному та реальному світі.

Представники із чотирьох материків: Євразії, Північної та Південної Америки, а також Африки брали участь у святкуванні річниці. Одним із почесних гостей заходу став шейх із королівської родини ОАЕ.

У програмі івента входило:

— навчання;

— презентація нових продуктів компанії;

— шоу;

— нетворкінг;

— тімбілдінг у пустелі;

— гала-вечеря на яхті з неповторним феєрверком.

Учасники зізналися, що для них це було одним із найпродуктивніших і найважливіших івентів у житті!

MediaChain ефектно і яскраво увірвалася на ринок, приємно дивуючи криптовалютних експертів. Дедалі більше відомих осіб цієї сфери приєднуються до компанії. Також не проходять повз і знаменитості із реального світу.

Команда MediaChain офіційно оголосила про ребрендінг і детально розповіла про діяльність компанії:

"MediaChain створює продукти для зірок світового масштабу!

— Метавсесвіт (Mediaverse);

— NFT Marketplace;

— Організація івентів за участю знаменитостей по всій планеті (продюсування);

— Зйомка фільмів з наступним запуском у прокат — нова цифрова реальність!

Для ком'юніті MediaChain:

— Академія Лідерства, де люди вдосконалюються та набувають нових знань;

— криптошкола, де розповідають абсолютно всю необхідну інформацію для занурення у світ цифрових фінансів (бібліотека знань);

— продуктовий маркетплейс, де учасники компанії купують товари та послуги зі знижкою 10-50%;

— гра, яка відома всім, але набула нового сенсу в PlayToEarn інтерпретації компанії;

— Farming (для інвесторів), де відбувається розподіл МС токенів компанії;

— бонусна програма, де компанія заохочує лідерів, які просувають продукт у маси;

— Multiwallet (криптогаманець), який підтримує всі криптовалюти та весь фіатний світ у додатку, у телефоні, на карті;

— обмінник (MC Exchange);

— Launchpad для професійних інвесторів, які хочуть диверсифікувати свій портфель та придивляються до цікавих проєктів.

Увесь цей світ (екосистему) і ланцюжок продуктів об'єднує компанія MediaChain, а цінність визначає Mediacoin — МС токен компанії.

Продано більше 3100 NFT на загальну суму 250 000$.

У 2023 році мета створити більше NFT колекцій, як у реальному так і у віртуальному світі (Mediaverse) і збільшити обсяг продажів на NFT Marketplace більш ніж на 7000000$".

Цього року заходи MediaChain вже відбулися в наступних країнах:

— Колумбія;

— Румунія;

— Домініканська Республіка;

— Панама;

— Єгипет;

— Туреччина;

— ОАЕ.

"NFT і метавсесвіт — це не казки та фентезі з фільмів про майбутнє, це реальність до якої можна доторкнутися завдяки MediaChain. Якщо твоя мета лише заробити багато грошей, то наша компанія не для тебе. MediaChain об'єднує усвідомлених людей, які через віртуальний світ роблять реальний світ кращим і добрішим!" — директор з маркетингу Денис Тищенко.