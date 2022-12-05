В Украине аномально повысился спрос на электрогенераторы

Related video

В Украине спрос на генераторы растет из-за массированных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре, в связи с чем во многих городах введены веерные отключения электроэнергии. В такой ситуации оптимальным решением проблемы становятся генераторы, способные подавать электричество в квартиру или частное жилье практически 24/7. Ознакомиться с основными характеристиками оборудования и купить наиболее подходящие по доступной цене можно в интернет-магазине https://storgom.ua. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на генераторы в сети вырос в 9,6 раз. Рекорды по продаже бьют бензиновые генераторы, доля которых составила почти 82% в структуре продаж. 11% потребителей предпочли дизельные и комбинированные устройства. В чем их особенность, и как их выбрать рассмотрим ниже в статье.

Что такое генератор?

Это оборудование, преобразовывающее механическую энергию в электрическую, с характеристиками, приемлемыми для питания домашней техники. Они являются источником электроснабжения с очень длительным временем резервной работы (до нескольких дней).

По типу потребляемого топлива генераторы делятся на четыре вида: бензиновые, дизельные, газовые и комбинированные (газ-бензин).

Бензиновые генераторы. Компактные автономные силовые установки для производства электрической энергии. Бензогенератор обладает большим временем автономной работы и будет уместен как на бытовой, так и на профессиональной площадке. Эти установки популярные, потому что они относительно недорогие, портативные и могут использоваться в чрезвычайных ситуациях. Все модели бензиновых генераторов малошумные, быстро и легко настраиваются и отвечают высоким стандартам экологичности;

Дизельные генераторы. Часто дизель генератор используется не просто как резерв при сбоях (которые происходят почти регулярно) в энергоснабжении, но и могут быть альтернативой в не электрифицированных районах, где доступ к электросетям отсутствует или же требует больших финансовых вложений. Разработаны дизель генераторы специально для использования в жестких условиях и оптимальны для подключения оборудования с жесткими требованиями по параметрам выходного тока;

Инверторные генераторы. Вырабатывают максимально высокое качество электричества, оптимально преобразовуют его в напряжение без перепадов. Это означает, что вы можете безопасно заряжать и питать чувствительные бытовые устройства, такие как ноутбуки, смартфоны и игровые консоли. Инверторные генераторы могут питаться либо от бензина, либо от двух видов топлива — газ/бензин (комбинированные установки);

Газовые генераторы. Предназначены для использования, как в качестве резервного источника тока, так и для постоянной эксплуатации. Отличаются продолжительным сроком межсервисных интервалов, а также экономичным потреблением газа. Могут помочь и в бытовых условиях (дом/дача), и на профессиональных площадках.

Генераторные установки и их мощность

В продаже имеются генераторы разной мощности, поэтому перед покупкой конкретной модели вы должны подумать о том, каким будет ваш спрос на потребление энергии и, таким образом, генератор какой мощности будет уместен в вашем случае. Как ее рассчитать и что стоит знать при составлении расчетов? При выборе собственной небольшой электростанции, вы должны сначала рассчитать мощность устройств, которые вы будете питать с его помощью. Можно выбрать генератор для дома мощностью 3000 Вт. Он позволит вам запитать холодильник, мелкую бытовую технику, освещение, а также тепловой насос в аварийной ситуации. Если вы хотите подключить несколько устройств одновременно, всегда следите за тем, чтобы максимальная мощность агрегата была больше, чем та, которая нужна вашему оборудованию для работы. Также следует помнить, что частые отключения света пагубно влияют на электронику, которая может быть очень чувствительна к любым колебаниям напряжения, что может привести к ее выходу из строя. Предотвратить это можно, выбрав генератор с регулятором AVR. Такая электростанция обеспечивает постоянное напряжение, независимо от количества подключенных устройств, поэтому нет риска внезапного снижения напряжения.