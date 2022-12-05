В Україні аномально підвищився попит на електрогенератори

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В Україні попит на генератори зростає через масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі, у зв'язку з чим у багатьох містах запроваджено віялові відключення електроенергії. У такій ситуації оптимальним розв'язанням проблеми стають генератори, які здатні подавати електрику до квартири або приватного житла практично 24/7. Ознайомитись з основними характеристиками обладнання та купити найбільш підходящі за доступною ціною можна в інтернет-магазині https://storgom.ua/. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, попит на генератори у мережі зріс у 9,6 раза. Рекорди з продажу б'ють бензинові генератори, частка яких становила майже 82% у структурі продажу. 11% споживачів віддали перевагу дизельним та комбінованим пристроям (газ/бензин). У чому їхня особливість, і як їх вибрати розглянемо нижче у статті.

Що таке генератор?

Це обладнання, що перетворює механічну енергію на електричну, з характеристиками, прийнятними для живлення домашньої техніки. Вони є джерелом електропостачання з тривалим часом резервної роботи (до кількох днів).

За типом споживаного палива генератори поділяються на чотири види: бензинові, дизельні, газові та комбіновані (газ-бензин).

Бензинові генератори. Компактні автономні силові установки для електричної енергії. Бензогенератор має великий час автономної роботи і буде доречний як на побутовому, так і на професійному майданчику. Ці установки популярні, тому що вони є відносно недорогими, портативними і можуть використовуватися в надзвичайних ситуаціях. Всі моделі бензинових генераторів малошумні, швидко та легко налаштовуються та відповідають високим стандартам екологічності;

Дизельні генератори. Часто дизель-генератор використовується не просто як резерв при збоях (які відбуваються майже регулярно) в енергопостачанні, але і можуть бути альтернативою в неелектрифікованих районах, де доступ до електромереж відсутній або вимагає великих фінансових вкладень. Розроблені дизель-генератори спеціально для використання у жорстких умовах та оптимальні для підключення обладнання з жорсткими вимогами за параметрами вихідного струму;

Інверторні генератори. Виробляють максимально високу якість електрики, оптимально перетворюють її на напругу без перепадів. Це означає, що ви можете безпечно заряджати та живити чутливі побутові пристрої, такі як ноутбуки, смартфони та ігрові консолі. Інверторні генератори можуть працювати від бензину, або від двох видів палива — газ/бензин (комбіновані установки);

Газові генератори. Призначені для використання як резервного джерела струму, так і для постійної експлуатації. Відрізняються тривалим терміном міжсервісних інтервалів, і навіть економічним споживанням газу. Можуть допомогти і в побутових умовах (будинок/дача), і на професійних майданчиках.

Генераторні установки та їх потужність

У продажу є генератори різної потужності, тому перед покупкою конкретної моделі ви повинні подумати про те, яким буде ваш попит на споживання енергії і, таким чином, генератор якої потужності буде доречним у вашому випадку. Як її розрахувати та що варто знати при складанні розрахунків? При виборі власної невеликої електростанції, ви повинні спочатку розрахувати потужність пристроїв, які ви живитимете з його допомогою. Можна вибрати генератор для будинку потужністю 3000 Вт. Він дозволить вам запитати холодильник, дрібну побутову техніку, освітлення та тепловий насос в аварійній ситуації. Якщо ви хочете підключити кілька пристроїв одночасно, завжди слідкуйте за тим, щоб максимальна потужність агрегату була більшою, ніж та, яка потрібна для вашого обладнання для роботи. Також слід пам'ятати, що часті відключення світла згубно впливають на електроніку, яка може бути дуже чутливою до будь-яких коливань напруги, що може призвести до її виходу з ладу. Запобігти цьому можна, вибравши генератор із регулятором AVR. Така електростанція забезпечує постійну напругу незалежно від кількості підключених пристроїв, тому немає ризику раптового зниження напруги.