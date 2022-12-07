Электронный кошелек: что это и как пользоваться?

Электронные деньги — это требование современного рынка, что помогают повысить надежность платежей. Электронный кошелек — это инструмент онлайн-платежей или программное приложение, которое служит электронной версией физического кошелька.

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Интернет-кошелек позволяет безопасно хранить цифровые версии способов оплаты — кредитных и дебетовых карт, подарочных карт, криптовалюты, посадочных талонов, билетов на мероприятия. Благодаря электронному кошельку нестрашно забыть наличные деньги или банковскую карту дома. Можно оплачивать товары и услуги, имея при себе только смартфон или смарт-часы.

Как открыть электронный кошелек?

Онлайн-кошельки используют несколько технологий, включая мобильные приложения, мобильные аппаратные устройства, связь ближнего радиуса действия (NFC) и методы безопасности, такие как токенизация, для создания удобного, мобильного и безопасного способа оплаты.

Чтобы использовать цифровой кошелек, пользователь вводит данные своей карты в приложение. Информация зашифрована, и кошелек доступен для использования после разблокировки устройства и авторизации кошелька пользователем. Для совершения мобильного платежа пользователь подносит свой смартфон к бесконтактному терминалу.

Как работают электронные кошельки?

Google Pay и Apple Pay — наиболее известные международные электронные кошельки. Обе платежные системы позволяют получать доступ к финансовым продуктам и делать покупки с помощью устройств.

Apple Pay. Apple Pay предоставляет пользователям безопасный и бесконтактный способ совершать платежи через приложения для iOS, iPadOS и watchOS, а также на веб-сайтах через браузер Safari. Apple Cash и любой номер дебетовой или кредитной карты, который клиент добавляет в свой Apple Wallet, можно использовать для совершения транзакций Apple Pay. Платежи, сделанные с помощью Apple Pay, проверяются с помощью кода доступа, установленного на устройстве, и, при необходимости, с помощью Touch или Face ID.

Google Кошелек. Хотя Google Wallet заменяет Google Pay во многих странах, эти два приложения остаются отдельными. Google Wallet использует технологию NFC, что позволяет пользователям платить отпечатком пальца или паролем. Использование NFC в сочетании с облачными технологиями позволяет клиентам использовать Google Wallet для безопасных и быстрых цифровых платежей, приложив свой телефон к любому POS-терминалу с поддержкой NFC при оплате.

Как добавить свою платежную карту ZEN MasterCard к электронному кошельку?

Используйте свой iPhone или Apple Watch для оплаты покупок онлайн и офлайн. Без необходимости вводить каждый раз данные своей карты.

Чтобы пополнить электронный кошелек на iPhone, введите код безопасности карты ZEN. Также можно выбрать "Добавить другую карту" и отсканировать ее с помощью фотокамеры.

Если вы планируете рассчитываться через Apple Watch, откройте приложение Apple Watch на своем iPhone. Коснитесь "Мои часы" и выберите "Кошелек и Apple Pay". После "Добавить кредитную или дебетовую карту". Введите код безопасности карты ZEN или отсканируйте ее с помощью фотокамеры iPhone.

Добавьте карту ZEN в Google PAY и наслаждайтесь быстрыми и бесконтактными транзакциями с помощью устройств Android.

Введите код безопасности карты ZEN. Или выберите "Добавить другую карту" и отсканируйте ее с помощью камеры смартфона.