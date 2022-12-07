Електронний гаманець: що це та як користуватися?

Електронні гроші — це вимога сучасного ринку, що допомагає підвищити надійність платежів. Електронний гаманець — це інструмент онлайн-платежів або програмний застосунок, який є електронною версією фізичного гаманця.

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Інтернет-гаманець дає змогу безпечно зберігати цифрові версії способів оплати — кредитних та дебетових карток, подарункових карток, криптовалюти, посадкових талонів, квитків на заходи. Завдяки електронному гаманцю нестрашно забути готівку чи банківську картку вдома. Можна оплачувати товари та послуги, маючи при собі лише смартфон або смартгодинник.

Як відкрити електронний гаманець?

Онлайн-гаманці використовують кілька технологій, як-от мобільні застосунки, мобільні апаратні пристрої, зв’язок ближнього радіуса дії (NFC) та методи безпеки, наприклад токенізацію, для створення зручного, мобільного та безпечного способу оплати.

Щоб використовувати цифровий гаманець, користувач вводить дані своєї картки у застосунок. Інформація зашифрована, і гаманець доступний для використання після розблокування пристрою та авторизації гаманця користувачем. Для здійснення мобільного платежу користувач підносить свій смартфон до безконтактного термінала.

Як працюють електронні гаманці?

Google Pay та Apple Pay — найбільш відомі міжнародні електронні гаманці. Обидві платіжні системи дозволяють отримати доступ до фінансових продуктів і робити покупки за допомогою пристроїв.

Apple Pay. Apple Pay надає користувачам безпечний та безконтактний спосіб здійснювати платежі через програми для iOS, iPadOS та watchOS, а також на вебсайтах через браузер Safari. Apple Cash і будь-який номер дебетової або кредитної картки, який клієнт додає у свій Apple Wallet, можна використовувати для транзакцій Apple Pay. Платежі, зроблені через Apple Pay, перевіряються за допомогою коду доступу, встановленого на пристрої, та, за необхідності, за допомогою Touch або Face ID.

Google Гаманець. Хоча Google Wallet замінює Google Pay у багатьох країнах, ці два застосунки залишаються окремими. Google Wallet використовує технологію NFC, яка дає змогу користувачам платити відбитком пальця або паролем. Використання NFC у поєднанні з хмарними технологіями дозволяє клієнтам використовувати Google Wallet для безпечних та швидких цифрових платежів, приклавши свій телефон до будь-якого POS-термінала з підтримкою NFC під час оплати.

Як додати свою платіжну картку ZEN MasterCard до електронного гаманця?

Використовуйте свій iPhone або Apple Watch для оплати покупок онлайн та офлайн. Без необхідності вводити щоразу дані картки.

Щоб поповнити електронний гаманець на iPhone, введіть код безпеки картки ZEN. Також можна вибрати "Додати іншу картку" та просканувати її за допомогою фотокамери.

Якщо ви плануєте розраховуватися через Apple Watch, відкрийте програму Apple Watch на своєму iPhone. Натисніть "Мій годинник" і виберіть "Гаманець та Apple Pay". Після "Додати кредитну чи дебетову картку". Введіть код безпеки картки ZEN або проскануйте її за допомогою фотокамери iPhone.

Додайте картку ZEN до Google PAY та насолоджуйтесь швидкими та безконтактними транзакціями за допомогою пристроїв Android.

Введіть код безпеки картки ZEN. Або виберіть "Додати іншу карту" та проскануйте її за допомогою камери смартфона.