Подозреваемый в коррупции и подделке документов Юрий Сойма пытается возглавить филиал ГП "Леса Украины" в Закарпатье, - СМИ

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На должность руководителя Великобычковского филиала ГП "Леса Украины" претендует одиозный бывший директор Великобычковского лесоохотничьего хозяйства Юрий Сойма – фигурант многих коррупционных скандалов, связываемый с "Лесной мафией". В настоящее время в суде рассматриваются дела, по которым он обвиняется в хищении государственных средств и подделке документов. Об этом сообщает Regionews.

По информации СМИ, уголовные производства в отношении Юрия Соймы были открыты еще в сентябре 2021 года. В марте 2022 года работникам Государственного бюро расследований Юрию Сойме было вручено подозрение. Суд определил для Соймы меру пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время, утверждают журналисты, дела в отношении Соймы переданы в Раховский районный суд, их рассматривает судья Елена Попова. Несмотря на это, Юрий Сойма является претендентом на должность директора Великобычковского филиала Государственного предприятия "Леса Украины" и уже прошел первое собеседование.

Ранее СМИ сообщали, что, начиная с 2014 года, когда Сойма был назначен на должность директора Великобычковского лесхоза, он начал "выстраивать схему незаконной вырубки и продажи леса". В 2016 году Сойма стал главным героем журналистского расследования программы "Правда" на канале ICTV по злоупотреблениям в лесных хозяйствах Закарпатья. В 2020 году вышло расследование британской неправительственной организации Earthsight, доказавшей, что мебельный гигант IKEA использовал для своего производства незаконно добытую в Великобычковском лесхозе древесину.

В 2020 году в Государственном агентстве лесных ресурсов решили уволить Юрия Сойму в рамках "очистки отрасли". Однако руководство Раховского района дважды отказалось согласовывать решение Госагентства об увольнении Соймы, утверждают журналисты. 12 февраля 2020 года Госагентство уволило Сойму в связи с истечением срока действия контракта, но тот якобы сумел реализовать схему, благодаря которой сохранил полный контроль над Великобычковским лесхозом.