Підозрюваний у корупції та підробці документів Юрій Сойма намагається очолити філію ДП "Ліси України" на Закарпатті, — ЗМІ

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На посаду керівника Великобичківської філії ДП "Ліси України" претендує одіозний колишній директор Великобичківського лісомисливського господарства Юрій Сойма – фігурант багатьох корупційних скандалів, який пов'язують із "Лісовою мафією". На даний час у суді розглядаються справи, за якими він звинувачується у розкраданні державних коштів та підробці документів. Про це повідомляє Regionews.

За інформацією ЗМІ, кримінальні провадження щодо Юрія Сойми були відкриті ще у вересні 2021 року. У березні 2022 року працівникам Державного бюро розслідувань Юрію Соймі було вручено підозру. Суд визначив для Сойми запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Наразі, стверджують журналісти, справи стосовно Сойми передано до Рахівського районного суду, їх розглядає суддя Олена Попова. Попри це, Юрій Сойма є претендентом на посаду директора Великобичківської філії Державного підприємства "Ліси України" і вже пройшла перша співбесіда.

Раніше ЗМІ повідомляли, що, починаючи з 2014 року, коли Сойма було призначено на посаду директора Великобичківського лісгоспу, він почав "вибудовувати схему незаконної вирубки та продажу лісу". У 2016 році Сойма став головним героєм журналістського розслідування програми "Правда" на каналі ICTV із зловживань у лісових господарствах Закарпаття. У 2020 році вийшло розслідування британської неурядової організації Earthsight, яка довела, що меблевий гігант IKEA використовував для свого виробництва незаконно видобуту у Великобичківському лісгоспі деревину.

2020 року в Державному агентстві лісових ресурсів вирішили звільнити Юрія Сойму в рамках "очищення галузі". Проте керівництво Рахівського району двічі відмовилося узгоджувати рішення Держагентства про звільнення Сойми, твердять журналісти. 12 лютого 2020 року Держагентство звільнило Сойму у зв'язку із закінченням терміну дії контракту, але той нібито зумів реалізувати схему, завдяки якій зберіг повний контроль над Великобичківським лісгоспом.