Обзор на корм супер премиум класса Оптимил гипоаллергенный для собак

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Кожа и слизистые собаки покраснели и отекли, появились зудящие высыпания, выделения из ушей, линька усилилась, глаза слезятся? Похоже, питомец страдает аллергией. Если такая реакция возникла через некоторое время после знакомства с новым продуктом, перевода на другой корм – аллергия, скорее всего, пищевая. Также она может проявляться диареей, рвотой и другими расстройствами пищеварения, которые не обязательно сопровождаются реакцией со стороны кожи и слизистых. Если ветеринарный врач подтвердил диагноз "пищевая аллергия", значит, питомцу необходима смена рациона, подбор специализированного корма. Корм гипоаллергенный для собак, которые не переносят некоторые виды белка, предлагают многие производители. В частности, к гипоаллергенным относится сухой корм для собак Optimeal "Лосось".

Оптимил гипоаллергенный для собак: состав супер премиум рациона

Оптимил "Лосось" — это гипоаллергенный корм для собак супер-премиум класса, сухой специализированный рацион на основе рыбы, который подходит для взрослых представителей средних и крупных пород. Корм для собак гипоаллергенный содержит:

лосось в виде дегидрированного протеина (не менее 26%) и свежего мяса без костей (5%);

растительные ингредиенты — рис и ячмень, сушеный картофель, мякоть свеклы, семя льна;

жиры — куриный, лососевый;

клюкву и разнообразные лекарственные травы;

комплекс Immunity Support Mix для укрепления иммунитета;

глюкозамина гидрохлорид и хондроитина сульфат;

витамины, минералы.

Гипоаллергенный корм для собак: преимущества и особенности состава

Оптимил для собак гипоаллергенный содержит 26% белков и 17% жиров, является полнорационным кормом, сбалансированным для ежедневного питания собак с особыми потребностями. Гипоаллергенный сухой корм для собак имеет ряд особенностей, которые позволяют рекомендовать его питомцам со склонностью к пищевым аллергиям:

основным и единственным источником белка животного происхождения служит лосось. Случаи аллергии на рыбный белок крайне редки;

растительные белки, которые содержатся в рисе, ячмене, картофеле, хорошо усваиваются собаками и не входят в число распространенных аллергенов;

корм класса супер-премиум не содержит искусственных технологических добавок, которые часто становятся причиной аллергии. В его состав входит натуральный антиоксидант на основе розмарина.

Оптимил гипоаллергенный имеет немало других достоинств:

как и другие корма бренда Оптимил, одобрен Всеукраинской гильдией ветеринаров;

благодаря высокому содержанию протеинов рыбного происхождения (76,04% от общего количества протеинов) полностью соответствует физиологическим потребностям собак;

содержит свежее мясо лосося — источник ценных питательных веществ (высокоусвояемый рыбный белок, омега-кислоты, минералы, особенно калий, витамины группы В);

отличается высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот (Омега-3 —11,2 г/кг, Омега-6 — 26 г/кг);

обогащен добавками хондропротекторов (хондроитина, глюкозамина), которые защищают суставный хрящ от разрушения и особенно важны для крупных собак, чьи суставы подвергаются повышенным нагрузкам;

богат натуральными витаминами, антиоксидантами, которые содержатся в целебных растениях. Вместе с бета-глюканами и пребиотиком Actigen антиоксиданты входят в комплекс Immunity Support Mix и обеспечивают всестороннюю поддержку иммунной системы.

Чем гипоаллергенный корм отличается от обычного питания

Для собак основными аллергенами являются белки, которые содержатся в курятине, говядине, молочных продуктах, пшеничный глютен, соевый протеин. Корм для собак гипоаллергенный — это корм, из состава которого исключены наиболее распространенные аллергены (белки, которые чаще всего вызывают аллергию, пищевую непереносимость). Он создается из гипоаллергенных сортов мяса (ягнятина, крольчатина, индейка, утка), рыбы. В случае аллергии на глютен, злаки полностью исключаются (заменяются картофелем, горохом) или используются безглютеновые, низкоглютеновые зерновые (рис, ячмень).

Гипоаллергенные корма обычно монопротеиновые, то есть содержат только один источник белка животного/рыбного происхождения. Это значительно снижает вероятность аллергии, особенно в случаях, когда у собаки отмечается гиперчувствительность к нескольким видам белка.

Оптимил гипоаллергенный отзывы о корме

Среди отзывов о гипоаллергенном корме для собак Оптимил "Лосось" преобладают одобрительные, хотя отдельным собакам он не подходит (встречается индивидуальная непереносимость ингредиентов, которые не являются распространенными аллергенами).

"Перешли на этот корм из-за аллергии на корма с курицей. Очень довольны, аллергия прошла, собака наедается";

"Гипоаллергенный, высокий процент белка рыбного происхождения, обогащен классным иммунным комплексом. Замечательный корм, нам подходит."

Корм для собак гипоаллергенный от Оптимил цена

Гипоаллергенный корм для собак от Optimeal продается во многих офлайн и интернет-магазинах, в том числе в официальном интернет-магазине бренда. По цене он сопоставим с большинством кормов базовой линейки того же бренда или немного дороже за счет использования более ценного сырья (лосося), добавки хондропротекторов. Доступно 3 варианта расфасовки – 1.5, 4 и 12 кг.

Вывод о гипоаллергенном корме для собак Optimeal

Аллергия, пищевая непереносимость — это индивидуальная особенность организма, не существует корма, который подходил бы абсолютно всем собакам-аллергикам. Гипоаллергенный корм от Оптимил тоже не является универсальным, но наиболее распространенные аллергены из его состава исключены, поэтому его можно рекомендовать собакам с непереносимостью разных сортов мяса, пшеничного глютена. При этом корм покрывает потребность в высококачественных белках, углеводах и жирах, а благодаря комплексу функциональных добавок помогает заботиться о здоровье суставов, пищеварительной системы, укреплять иммунитет. Напоминаем, что переход на любой новый корм должен быть постепенным!