Огляд на корм супер преміум класу Оптимил гіпоалергенний для собак

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Шкіра та слизові собаки почервоніли та набрякли, з'явилися сверблячі висипання, виділення з вух, линька посилилася, очі сльозяться? Схоже, вихованець страждає на алергію. Якщо така реакція виникла через деякий час після знайомства з новим продуктом, переведення на інший корм — алергія, швидше за все, харчова. Також вона може проявлятися діареєю, блювотою та іншими розладами травлення, які не обов'язково супроводжуються реакцією з боку шкіри та слизових. Якщо ветеринарний лікар підтвердив діагноз "харчова алергія", значить, вихованцеві необхідна зміна раціону, підбір спеціалізованого корму. Корм гіпоалергенний для собак, які не переносять деякі види білка, пропонує багато виробників. Зокрема, до гіпоалергенних відноситься сухий корм для собак Optimeal "Лосось".

Оптимил гіпоалергенний для собак: склад супер преміум раціону

Оптиміл "Лосось" — це гіпоалергенний корм для собак супер-преміум класу, сухий спеціалізований раціон на основі риби, який підходить для дорослих представників середніх і великих порід. Корм для собак гіпоалергенний містить:

лосось у вигляді дегідрованого протеїну (не менше 26%) і свіжого м'яса без кісток (5%);

рослинні інгредієнти — рис і ячмінь, сушена картопля, м'якоть буряка, насіння льону;

жири — курячий, лососевий;

журавлину та різноманітні лікарські трави;

комплекс Immunity Support Mix для зміцнення імунітету;

глюкозаміну гідрохлорид і хондроїтину сульфат;

вітаміни, мінерали.

Гіпоалергенний корм для собак: переваги та особливості складу

Оптимил для собак гіпоалергенний містить 26% білків і 17% жирів, є повнораціонним кормом, збалансованим для щоденного харчування собак з особливими потребами. Гіпоалергенний сухий корм для собак має ряд особливостей, які дозволяють рекомендувати його вихованцям зі схильністю до харчових алергій:

основним і єдиним джерелом білка тваринного походження служить лосось. Випадки алергії на рибний білок вкрай рідкісні;

рослинні білки, які містяться в рисі, ячмені, картоплі, добре засвоюються собаками та не входять до переліку поширених алергенів;

корм класу супер-преміум не містить штучних технологічних добавок, які часто стають причиною алергії. До його складу входить натуральний антиоксидант на основі розмарину.

Оптимил гіпоалергенний має чимало інших достоїнств:

як і інші корми бренду Оптиміл, схвалений Всеукраїнською гільдією ветеринарів;

завдяки високому вмісту протеїнів рибного походження (76,04% від загальної кількості протеїнів) повністю відповідає фізіологічним потребам собак;

містить свіже м'ясо лосося — джерело цінних поживних речовин (високозасвоюваний рибний білок, омега-кислоти, мінерали, особливо калій, вітаміни групи В);

відрізняється високим вмістом поліненасичених жирних кислот (Омега-3 — 11,2 г/кг, Омега-6 — 26 г/кг);

збагачений добавками хондропротекторів (хондроїтину, глюкозаміну), які захищають суглобовий хрящ від руйнування й особливо важливі для великих собак, чиї суглоби піддаються підвищеним навантаженням;

багатий на натуральні вітаміни, антиоксиданти, які містяться в цілющих рослинах. Разом з бета-глюканами та пребіотиком Actigen антиоксиданти входять до комплексу Immunity Support Mix і забезпечують всебічну підтримку імунної системи.

Чим гіпоалергенний корм відрізняється від звичайного харчування

Для собак основними алергенами є білки, які містяться в курятині, яловичині, молочних продуктах, пшеничний глютен, соєвий протеїн. Корм для собак гіпоалергенний — це корм, зі складу якого виключені найбільш поширені алергени (білки, які найчастіше викликають алергію, харчову непереносимість). Він створюється з гіпоалергенних сортів м'яса (ягнятина, кролятина, індичка, качка), риби. У разі алергії на глютен, злаки повністю виключаються (замінюються картоплею, горохом) або використовуються безглютенові, низькоглютенові зернові (рис, ячмінь).

Гіпоалергенні корми зазвичай монопротеїнові, тобто містять тільки одне джерело білка тваринного/рибного походження. Це значно знижує ймовірність алергії, особливо у випадках, коли у собаки відзначається гіперчутливість до декількох видів білка.

Оптимил гіпоалергенний відгуки про корм

Серед відгуків про гіпоалергенний корм для собак Оптиміл "Лосось" переважають схвальні, хоча окремим собакам він не підходить (зустрічається індивідуальна непереносимість інгредієнтів, які не є поширеними алергенами).

"Перейшли на цей корм через алергію на корми з куркою. Дуже задоволені, алергія пройшла, собака наїдається";

"Гіпоалергенний, високий відсоток білка рибного походження, збагачений класним імунним комплексом. Чудовий корм, нам підходить."

Корм для собак гіпоалергенний від Оптимил ціна

Гіпоалергенний корм для собак від Optimeal продається в багатьох офлайн і інтернет-магазинах, в тому числі в офіційному інтернет-магазині бренду. Його ціна порівняна з ціною більшістю кормів базової лінійки того ж бренду або трохи вище за рахунок використання більш цінної сировини (лосося), добавки хондропротекторів. Доступно 3 варіанти розфасовки — 1.5, 4 і 12 кг.

Висновок про гіпоалергенний корм для собак Optimeal

Алергія, харчова непереносимість — це індивідуальна особливість організму, не існує корму, який підходив би абсолютно всім собакам-алергікам. Гіпоалергенний корм від Оптиміл теж не є універсальним, але найбільш поширені алергени з його складу виключені, тому його можна рекомендувати собакам з непереносимістю різних сортів м'яса, пшеничного глютену. При цьому корм покриває потребу у високоякісних білках, вуглеводах і жирах, а завдяки комплексу функціональних добавок допомагає піклуватися про здоров'я суглобів, травної системи, зміцнювати імунітет. Нагадуємо, що перехід на будь-який новий корм повинен бути поступовим!