Федоров поддержал реформу градостроительства: позволит убрать чиновников от принятия решений, — СМИ

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Законопроект №5655 о реформе градостроительства позволит на уровне закона убрать чиновников от принятия решений, автоматизируя их на основании прозрачных алгоритмов и проверки данных в других реестрах и кадастрах. Об этом заявил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Сфера строительства — уникальный пример настоящей цифровой реформы. Благодаря экспериментам Кабинета министров Украины большинство услуг по началу строительства и вводу в эксплуатацию предоставляются онлайн через портал "Дія". Вся же бумажная документация постепенно переводится в электронную в единой системе", — написал Федоров.

Вир также отметил, что по оценкам международных партнеров, только эти инструменты уже дают 11,1 млрд грн антикоррупционного и экономического эффекта в год.

Также, по его словам, если все документы в порядке, будет происходить автоматическая регистрация заявки, без какого-либо контакта с чиновниками.

"Спасибо инициатору законопроекта Елене Шуляк, нашим партнерам из Минрегион/Мининфраструктуры, Денису Шмыгалю, Александру Кубракову, Алексею Чернышеву, TAPAS Project/Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах (USAID/UK aid), создававших Единую государственную электронную систему", — резюмировал он.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что представителей стран "Большой семерки" и Европейского союза пригласили к участию в воплощении в Украине градостроительной реформы, в частности, к формированию Градостроительная палата и разработка соответствующих документов для ее функционирования.

Как известно, законопроект №5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы градостроительной деятельности" готовится к рассмотрению во втором чтении в Верховной раде.