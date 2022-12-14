Дефицита лекарств из-за "отрезания" российского рынка не будет – "РБК-Украина"

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Министерство здравоохранения вводит запрет на реализацию в Украине лекарств, изготовленных в России и Беларуси. Однако украинские пациенты из-за этого не пострадают, поскольку будут обеспечены аналогами лекарств, говорится в публикации издания "РБК-Украина".

Издание напоминает, что еще в мае вступили в действие поправки к закону Украины "О лекарственных средствах", согласно которым Украина может лишить регистрационного удостоверения препараты, происходящие из страны-агрессора, даже если они были произведены в России и Белоруссии компаниями из других стран.

В настоящее время этой поправкой воспользовалась комиссия Министерства здравоохранения по прекращению действия регистрационного удостоверения, отозвавшая с фарм-рынка ряд препаратов. Конкретнее речь идет о 35 препаратах венгерской компании "Гедеон Рихтер", имеющей производство в РФ. "Не секрет, что у этой компании тесные взаимоотношения с РФ и она продолжает производить лекарства на территории России, и, таким образом, путем уплаты налогов в российский бюджет она косвенно финансирует войну против Украины", – говорится в публикации.

Однако пациенты ни в коем случае не пострадают: данные о вероятности дефицита каких-либо медицинских препаратов отсутствуют, ведь прекращение продаж лекарств из РФ и Беларуси не вводится, если такие лекарства не имеют как минимум два заменителя. Что касается лекарств "Гедеон Рихтер", то все они имеют аналоги других производителей, и не только украинских. Кроме того, ограничения вводятся в период действия военного положения.

Есть также опасения, связанные с возможной монополизацией рынка украинскими компаниями, но обоснование таких опасений отсутствует. В экспертной среде намекают, что "комиссия Минздрава получила большие полномочия и возможность принимать необоснованные решения, и что закон выгоден украинским фарм-компаниям, которые могут воспользоваться ситуацией и увеличить свои доли на рынке", – пишут журналисты.

Но "когда речь идет о риске, что закон в нынешней редакции повлечет за собой монополизацию рынка, хотелось бы знать, кем именно и на рынке чего именно: всех препаратов, какой-либо группы или наименования действующего вещества? Монополизацию нужно анализировать не общими фразами, а детально", – говорится в статье "РБК-Украина".

Что же касается возможных злоупотреблений со стороны Минздрава, то поскольку в состав комиссии входят две общественные организации, принимающие решение по голосованию, такой процесс является прозрачным и демократическим, резюмируют авторы публикации.