Отделения Аккордбанк теперь будут работать даже при отключении света

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Все 143 отделения Аккордбанка теперь обеспечены альтернативными источниками питания, что позволяет продолжать работу даже во время отключений света и возможных блекаутов. Кроме того, бесперебойной подачей энергии также обеспечена собственная служба инкассации банка.

Банк также наладил работу через систему спутниковой связи Starlink. Председатель Правления ПАО "КБ "АККОРДБАНК" Алексей Руднев сообщил, что это позволит организации предоставлять как физическим лицам, так и корпоративным клиентам полный спектр услуг: проведение платежей, обслуживание внешнеэкономических контрактов, обмен валют и выдачу наличных денег.

В Аккордбанке также сообщили, что дополнительно создали резерв топлива и запасных генераторов разной мощности для экстренных случаев.

Напомним, что, несмотря на военную агрессию против Украины, Аккордбанк продолжает развиваться и поддерживать экономику и армию страны. После 24 февраля 2022 года, Аккордбанк открыл 30 новых отделений и значительно увеличили количество рабочих мест.

Также банк постоянно помогает армии, а недавно поддержал государственную инициативу по закупке морских дронов-камикадзе и перевел на закупку 7-значную сумму.