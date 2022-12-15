Відділення Акордбанк тепер працюватимуть навіть під час відключень світла

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Усі 143 відділення Акордбанк відтепер оздоблені альтернативними джерелами живлення, що дозволяє продовжувати роботу навіть під час відключень світла та можливих блекаутів. Крім того, безперебійною подачею енергії забезпечена також власна служба інкасації банку.

Банк також налагодив роботу через систему супутникового зв‘язку Starlink. Голова Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" Олексій Руднєв повідомив, що це дозволить організації надавати як фізичним особам, так і корпоративним клієнтам повний спектр послуг: проведення платежів, обслуговування зовнішньоекономічних контрактів, обмін валют та видача готівки.

В Акордбанк також повідомили, що додатково створили резерв палива та запасних генераторів різної потужності для екстрених випадків.

Нагадаємо, що попри військову агресію проти України, Акордбанк продовжує розвиватись та підтримувати економіку й армію країни. Після 24 лютого 2022 року, Акордбанк відкрив 30 нових відділень та значно збільшив кількість робочих місць.

Також банк постійно допомагає армії, а нещодавно підтримав державну ініціативу закупівлі морських дронів-камікадзе та перевів на закупівлю 7-значну суму.