Английский для детей онлайн: практика в TikTok, Youtube и Instagram

Как социальные сети помогают учить английский для детей онлайн. Аккаунты в TikTok, Youtube и Instagram, которые помогают учить иностранный

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Английский для детей онлайн: польза социальных сетей

Социальные сети — это не только про танцы, челленджи и скетчи, это также отличный способ прокачать знания английского. Среди миллионов видео и постов можно найти действительно полезный контент для регулярной практики. Студенты онлайн курсов с любым уровнем знания смогут найти для себя подходящие ресурсы. Бессмысленное времяпрепровождение за листанием ленты социальных сетей можно обернуть в пользу для изучения иностранного.

Ранее мы рассказывали об особенностях английского для детей онлайн, ниже рассмотрим ресурсы, которые можно использовать, чтобы социальные сети были полезными.

Ресурсы, которые помогают учить английский для детей онлайн

Практически каждый человек сегодня имеет аккаунт в одной из социальных сетей. Используйте их с пользой для английского. Обучающий контент от англоговорящих преподавателей и блогеров, развлекательные видео и посты помогают выучить современный сленг, познакомиться с культурой, разобраться с тонкостями грамматики, улучшить навыки чтения и аудирования.

Например, с пользой для английского для детей онлайн можно использовать TikTok. Современные и креативные короткие видео помогают расширить словарный запас, улучшить произношение и прокачать восприятие иностранной речи на слух. Это могут быть как отрывки из песен, фильмов, сериалов, смешных скетчей, так и разборы грамматики, словарные карточки и тонкости произношения. Прокачать иностранный онлайн помогают следующие аккаунты:

● @makashovskiy;

● @tora_the_teacher;

● @instantenglish;

● @learnmatch;

● @15secondenglish.

Еще один способ прокачать английский онлайн — просмотр роликов на Youtube. Большое разнообразие контента позволяет подобрать варианты для учеников любого уровня и возраста. Новички могут так же как и малыши начинать с обучающих видео с простой лексикой, песнями и мультиками. Примеры каналов, которые предлагают обучающий контент для детей и начинающих:

● Super Simple Songs;

● Green Country English School;

● English SingSing;

● Little Baby Bum;

● ELF Learning;

● Dave and Ava.

Еще одна платформа для изучения английского онлайн — Instagram. Ее плюс в том, что там можно формировать тематические подборки, например, с лексическими карточками, сленгом, идиомами и различными правилами. Кроме красивых фото там много обучающего текстового контента и тематических видео, Reels. Искать информацию несложно по хэштегам. Примеры обучающих аккаунтов:

● englishwithnab;

● english_vocabulary;

● green_country_english_school;

● bbclearningenglish.

Социальные сети не смогут заменить полноценное обучение на курсах, но станут эффективной практикой и полезным времяпрепровождением. Подписывайтесь на интересные аккаунты и проводите свое время в интернете с пользой для иностранного.