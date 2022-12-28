Англійська для дітей онлайн: практика в TikTok, Youtube та Instagram

Як соціальні мережі допомагають вчити англійську для дітей онлайн. Акаунти в TikTok, Youtube та Instagram, які допомагають вчити іноземну

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Англійська для дітей онлайн: користь соціальних мереж

Соціальні мережі — це не тільки про танці, челенджі та скетчі, це також чудовий спосіб прокачати знання англійської. Серед мільйонів відео та постів можна знайти дійсно корисний контент для регулярної практики. Студенти онлайн курсів з будь-яким рівнем знання зможуть знайти для себе відповідні ресурси. Безглузде проведення часу за гортанням стрічки соціальних мереж можна обернути на користь для вивчення іноземної.

Раніше ми розповідали про особливості англійської для дітей онлайн, нижче розглянемо ресурси, які можна використовувати, щоб соціальні мережі були корисними.

Ресурси, які допомагають вчити англійську для дітей онлайн

Практично кожна людина сьогодні має акаунт в одній із соціальних мереж. Використовуйте їх з користю для англійської. Навчальний контент від англомовних викладачів та блогерів, розважальні відео та пости допомагають вивчити сучасний сленг, познайомитися з культурою, розібратися з тонкощами граматики, поліпшити навички читання та аудіювання.

Наприклад, з користю для англійської для дітей онлайн можна використовувати TikTok. Сучасні та креативні короткі відео допомагають розширити словниковий запас, поліпшити вимову та прокачати сприйняття іноземного мовлення на слух. Це можуть бути як уривки з пісень, фільмів, серіалів, смішних скетчів, так і розбори граматики, словникові картки та тонкощі вимови. Прокачати іноземну онлайн допомагають такі акаунти:

● @makashovskiy;

● @tora_the_teacher;

● @instantenglish;

● @learnmatch;

● @15secondenglish.

Ще один спосіб прокачати англійську онлайн — перегляд роликів на Youtube. Велике розмаїття контенту дає змогу підібрати варіанти для учнів будь-якого рівня та віку. Новачки можуть так само як і малюки починати з навчальних відео з простою лексикою, піснями та мультиками. Приклади каналів, які пропонують навчальний контент для дітей та початківців:

● Super Simple Songs;

● Green Country English School;

● English SingSing;

● Little Baby Bum;

● ELF Learning;

● Dave and Ava.

Ще одна платформа для вивчення англійської онлайн — Instagram. Її плюс у тому, що там можна формувати тематичні добірки, наприклад, з лексичними картками, сленгом, ідіомами та різними правилами. Крім красивих фото там багато навчального текстового контенту та тематичних відео, Reels. Шукати інформацію нескладно за хештегами. Приклади навчальних акаунтів:

● englishwithnab;

● english_vocabulary;

● green_country_english_school;

● bbclearningenglish.

Соціальні мережі не зможуть замінити повноцінне навчання на курсах, але стануть ефективною практикою і корисним проведенням часу. Підписуйтесь на цікаві акаунти та проводьте свій час в інтернеті з користю для іноземної