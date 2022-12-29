Какие ошибки делают новички, изучающие английский онлайн

Ошибки новичков при изучении английского онлайн. Как избавить себя от ошибок на старте. Как эффективно учить английский язык на курсах и самостоятельно

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Английский онлайн для новичков: как избежать ошибок

В процессе изучения английского ошибки допускают и новички и те, кто учит его не один год, — это нормально! Кому-то тяжелее дается восприятие иностранного на слух, кому-то нужно больше времени на запоминание правил грамматики, а кто-то до сих пор борется с языковым барьером. Несмотря на то, что каждый студент уникальный, есть распространенные ошибки в подходе к изучению языка, которые свойственны многим начинающим.

Неважно занимаетесь вы в языковой школе или самостоятельно, типичные ошибки могут преследовать вас в вашем ежедневном обучении. Здесь программы курсов английского онлайн, ниже советы как со старта не совершать ошибки и эффективно изучать язык.

5 ошибок новичков, изучающих английский онлайн

Мы неоднократно писали, что залог эффективного изучения английского онлайн — регулярная практика. Редкие занятия, отсутствие четкого плана и мотивации являются одними из основных причин того, что вы не видите результат и хотите забросить изучение языка в самом начале. Но также вам могут мешать:

Отсутствие или плохая самодисциплина. Каждый урок имеет значение, особенно в начале обучения. Если вы будете пропускать их, не выполнять домашние задания, лениться делать дополнительные задания, то не удивляйтесь отсутствию прогресса.

Завышенные ожидания от курсов и преподавателей. Поймите, что ваш уровень знаний зависит только от вас! Не перекладывайте ответственность на репетиторов, преподавателей онлайн и офлайн курсов. Их задача помочь вам учиться, направить в нужном русле и давать обратную связь. Какой вы достигните результат, в первую очередь, зависит от вас.

Неправильно подобранная методика обучения. Подумайте, как вам легче воспринимать информацию: зрительно, на слух, в группе или индивидуально, по классической схеме или при помощи различных интерактивных инструментов. Выбирайте тип онлайн обучения, который будет наиболее комфортным для вас по формату и графику.

Концентрация на словах и грамматике. Многие новички набрасываются на словари или пытаются оперить программу — учат сложные правила грамматики или конструкции. Развивать чтение, письмо, речь и аудирование необходимо одновременно. С самого начала обучения практикуете разговорные навыки. В этом помогут разговорные клубы и мероприятия вашего уровня.

Боязнь совершать ошибки. Нет ничего плохого в том, что вы стремитесь идеально знать английский. Но этого невозможно достичь без ошибок. Многие новички используют только знания, которые давно выучили и в которых уверены. Но так они рискуют застрять на одном уровне и не продвигаться в обучении. Берите пример с маленьких детей, которые не боятся учиться говорить.

Практикуйте английский регулярно, практикуйте его при любой возможности и не бойтесь совершать ошибки. Уверены, что результат не заставит себя ждать!