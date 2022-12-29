Які помилки роблять новачки, які вивчають англійську онлайн

Помилки новачків під час вивчення англійської онлайн. Як позбавити себе помилок на старті. Як ефективно вчити англійську мову на курсах та самостійно

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Англійська онлайн для новачків: як уникнути помилок

У процесі вивчення англійської помилок припускаються і новачки, і ті, хто вчить її не один рік, — це нормально! Комусь важче дається сприйняття іноземної на слух, комусь потрібно більше часу на запам'ятовування правил граматики, а хтось досі бореться з мовним бар'єром. Попри те, що кожен студент унікальний, є поширені помилки у підході до вивчення мови, які властиві багатьом початківцям.

Неважливо, займаєтеся ви в мовній школі чи самостійно, типові помилки можуть переслідувати вас у вашому щоденному навчанні. Тут програми курсів англійської онлайн, нижче поради як зі старту не робити помилок та ефективно вивчати мову.

5 помилок новачків, які вивчають англійську онлайн

Ми неодноразово писали, що запорука ефективного вивчення англійської онлайн — регулярна практика. Рідкісні заняття, відсутність чіткого плану та мотивації є одними з основних причин того, що ви не бачите результат та хочете закинути вивчення мови на самому початку. Але також вам можуть заважати:

Відсутність або погана самодисципліна. Кожен урок має значення, особливо на початку навчання. Якщо ви будете пропускати їх, не виконувати домашні завдання, лінуватися робити додаткові завдання, то не дивуйтеся відсутності прогресу.

Завищені очікування від курсів та викладачів.Зрозумійте, що ваш рівень знань залежить тільки від вас! Не перекладайте відповідальність на репетиторів, викладачів онлайн і офлайн курсів. Їхнє завдання допомогти вам навчатися, спрямувати в потрібному руслі та давати зворотний зв'язок. Якого ви досягнете результату, в першу чергу, залежить від вас.

Неправильно підібрана методика навчання. Подумайте, як вам легше сприймати інформацію: зорово, на слух, у групі чи індивідуально, за класичною схемою чи за допомогою різних інтерактивних інструментів. Обирайте тип онлайн навчання, який буде найбільш комфортним для вас за форматом і графіком.

Концентрація на словах та граматиці. Багато новачків накидаються на словники або намагаються оперити програму — вчать складні правила граматики або конструкції. Розвивати читання, письмо, мовлення та аудіювання необхідно одночасно. Із самого початку навчання практикуєте розмовні навички. У цьому допоможуть розмовні клуби та заходи вашого рівня.

Страх робити помилки. Немає нічого поганого в тому, що ви прагнете ідеально знати англійську. Але цього неможливо досягти без помилок. Багато новачків використовують тільки знання, які давно вивчили і в яких упевнені. Але так вони ризикують застрягти на одному рівні і не просуватися в навчанні. Беріть приклад з маленьких дітей, які не бояться вчитися говорити.

Практикуйте англійську регулярно, практикуйте її за будь-якої можливості і не бійтеся робити помилки. Впевнені, що результат не змусить себе чекати!