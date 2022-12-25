Глава сети маркетов "Близенько" говорит, что его заставляют продать компанию, - СМИ

Бизнесмен Александр Бережанский заявляет о давлении на него и его команду.

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Бенефициарный владелец сети маркетов "Близенько" Александр Бережанский отреагировал на распространенную одним из интернет-изданий информацию о якобы причастности компании к схемам незаконного бюджетного возмещения НДС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Бизнесмен предположил, что появление такой публикации в сети магазинов "Близенько", возможно, обусловлено его отказом на предложения продать компанию. Владелец не намерен осуществлять продажу сети "Близенько", а наоборот планирует ее расширение в Западном регионе Украины.

"Видимо, такое давление на меня и мою команду является попыткой повлиять на мое решение", — отметил Бережанский.

Напомним, на днях в Бюро экономической безопасности заявили о раскрытии преступной схемы возмещения НДС. Согласно сообщениям, в компании известного львовского бизнесмена правоохранители изъяли более 25 млн наличными.

Изданием, которому из собственных источников в правоохранительных органах стало известно, что якобы речь идет об известном бизнесмене, владельце сети магазинов "Близенько" Александре Бережанском, стало издание ZAXID.NET. Именно оно первым обнародовало название сети и имя бизнесмена.

В свою очередь, в сети продуктовых магазинов "Близенько" назвали подобную информацию непроверенной и недостоверной, такой, что дискредитирует сеть в глазах десятков тысяч клиентов, покупателей и контрагентов сети и порождает мнение о незаконности деятельности компании и ее владельца. Кроме того, руководство компании отрицает факт об изъятии средств в офисных помещениях сети магазинов "Близенько".

"Предприятие уверяет партнеров и клиентов, что всегда работало и продолжает работать исключительно в правовом поле согласно требований действующего законодательства Украины", — говорится в сообщении компании.

Там отметили, что на официальном сайте БЭБ Украины отсутствует информация, которая бы дала основания утверждать о том, что до уголовного производства по указанному выше факту незаконного возмещения НДС, находящегося в производстве детективов БЭБ Украины, причастные руководство компании сети магазинов "Близенько" или ее владелец. Также подчеркнули, что в случае отказа издания от опровержения недостоверной информации будут вынуждены судиться в суд.

СМИ отмечают, что владельцем издания ZAXID.NET является жена мэра Львова Андрея Садового Екатерина Кит-Садовая. ZAXID.NET входит в медиа-холдинг Садовых — "Радиокомпания Люкс". Туда же входят: "Телеканал "24", радио Lux FM, "Радио 24", сайт Football24.ua и рекламное агентство "Люкс".

Также по информации СМИ, по состоянию на декабрь 2022 года сеть магазинов "Близенько" является крупнейшим food-ритейлером Львова по количеству торговых точек, а также охватывает ряд магазинов в г. Ивано-Франковске и г. Тернополе (общее количество – 141 магазин).

Оператором магазинов под торговой маркой "Близенько" является ЧП "Сеть-сервис Львов", входящее в ТОП-10 продовольственных операторов Украины по количеству магазинов и обеспечивает население свежими продуктами питания и качественными товарами первой необходимости. Ежедневно магазины "Близенько" обслуживают более 80 тыс. покупателей, говорится в сообщении компании.