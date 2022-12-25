Голова мережі маркетів "Близенько" каже, що його змушують продати компанію, — ЗМІ

Бізнесмен Олександр Бережанський заявляє про тиск на нього та його команду.

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Бенефіціарний власник мережі маркетів "Близенько" Олександр Бережанський відреагував на поширену одним із інтернет-видань інформацію про нібито причетність компанії до схем незаконного бюджетного відшкодування ПДВ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Бізнесмен припустив, що поява такої публікації в мережі магазинів "Близенько", можливо, обумовлена його відмовою на пропозиції продати компанію. Власник не має наміру здійснювати продаж мережі "Близенько", а навпаки планує її розширення у Західному регіоні України.

"Мабуть, такий тиск на мене та мою команду є спробою вплинути на моє рішення", — зазначив Бережанський.

Нагадаємо, днями у Бюро економічної безпеки заявили про розкриття злочинної схеми відшкодування ПДВ. Згідно з повідомленнями, у компанії відомого львівського бізнесмена правоохоронці вилучили понад 25 млн готівкою.

Виданням, якому з власних джерел у правоохоронних органах стало відомо, що нібито йдеться про відомого бізнесмена, власника мережі магазинів "Близенько" Олександра Бережанського, стало видання ZAXID.NET. Саме воно першим оприлюднило назву мережі та ім'я бізнесмена.

У свою чергу, у мережі продуктових магазинів "Близенько" назвали подібну інформацію неперевіреною та недостовірною, такою, що дискредитує мережу в очах десятків тисяч клієнтів, покупців та контрагентів мережі та породжує думку про незаконність діяльності компанії та її власника. Крім того, керівництво компанії заперечує факт вилучення коштів в офісних приміщеннях мережі магазинів "Близенько".

"Підприємство запевняє партнерів та клієнтів, що завжди працювало і продовжує працювати виключно у правовому полі відповідно до вимог чинного законодавства України", — йдеться у повідомленні компанії.

Там зазначили, що на офіційному сайті БЕБ України відсутня інформація, яка б дала підстави стверджувати про те, що до кримінального провадження за вказаним вище фактом незаконного відшкодування ПДВ, яке перебуває у виробництві детективів БЕБ України, причетне керівництво компанії мережі магазинів "Близенько" або її власник. Також наголосили, що у разі відмови видання від спростування недостовірної інформації будуть змушені позиватися до суду.

ЗМІ зазначають, що власником видання ZAXID.NET є дружина мера Львова Андрія Садового Катерина Кіт-Садова. ZAXID.NET входить до медіа-холдингу Садових — "Радіокомпанія Люкс". Туди ж входять: "Телеканал "24", радіо Lux FM, "Радіо 24", сайт Football24.ua та рекламне агентство "Люкс".

Також за інформацією ЗМІ, станом на грудень 2022 року мережа магазинів "Близенько" є найбільшим food-ритейлером Львова за кількістю торгових точок, а також охоплює низку магазинів у м. Івано-Франківську та м. Тернополі (загальна кількість – 141 магазин).

Оператором магазинів під торговою маркою "Близенько" є ПП "Мережа-сервіс Львів", що входить до ТОП-10 продовольчих операторів України за кількістю магазинів та забезпечує населення свіжими продуктами харчування та якісними товарами першої необхідності. Щодня магазини "Близенько" обслуговують понад 80 тис. покупців, йдеться у повідомленні компанії.