Группа Tolk присоединилась к государственной инициативе, открыв "Пункты Несокрушимости ответственного бизнеса"

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Группа компаний Tolk присоединилась к государственной инициативе, открыв в собственных центрах обслуживания клиентов "Пункты Несокрушимости ответственного бизнеса". В каждом из них посетители могут согреться, зарядить свои гаджеты, воспользоваться интернетом, полакомиться горячим чаем со вкусностями.

Сейчас такие пункты обустроены в 4 центрах обслуживания клиентов Группы Tolk в Волынской области – Луцком, Ковельском, Маневицком и Нововолынском ЦОКах.

"Мы обеспечили возможность нашим посетителям зарядить свои мобильные телефоны или павербанки, отправить месседж родным или поработать в интернете, – рассказывает директор ООО "Волыньэлектросбыт" Дмитрий Иванов. – Для них всегда есть питьевая вода и чай на выбор и возможность согреться в теплом помещении".

Также "Пункты Несокрушимости ответственного бизнеса" открыты в 4 локациях Группы Tolk в Закарпатье, а именно в Ужгородском, Мукачевском, Хустском и Тячевском (в городе Рахов) ЦОКах.

"Компании Группы Tolk, как представители ответственного социального бизнеса, активно поддержали государственную инициативу по обеспечению наших граждан необходимыми условиями и предоставление им заботливого убежища из-за варварских и диких атак врага на энергосистему Украины, – отметила Ирина Береснева, ГК Tolk. – Украинцев невозможно ни запугать, ни сломать! Вместе мы выстоим и победим!"

Все расходы на обустройство пунктов и предоставление услуг для посетителей взяли на себя компании Группы. Пункты работают по графику работы ЦОКов.

Для справки:

Международная Группа поставщиков энергоресурсов Tolk объединяет восемь компаний: ООО «Августа», ООО «Закарпатьеэнергосбыт», ООО «Волыньэлектросбыт», ООО «ТОЛК ЗЭЗ», ООО «ТОЛК ВЭЗ», ООО «Толк Петролеум», INTRA ASSETS S.R.L. (Молдова) и TOLK EU s.r.o. (Словакия). Группа компаний Tolk – это более 900 000 потребителей, команда из 400 профессионалов, около 4 млрд кВт⋅ч поставленной электроэнергии и более 3 млн м3 поставленного природного газа за 2021 год.