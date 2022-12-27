Група Tolk приєдналась до державної ініціативи, відкривши "Пункти Незламності відповідального бізнесу"

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Група компаній Tolk приєдналась до державної ініціативи, відкривши у власних центрах обслуговування клієнтів “Пункти Незламності відповідального бізнесу”. У кожному з них відвідувачі можуть зігрітися, зарядити свої гаджети, скористатися інтернетом, поласувати гарячим чаєм зі смаколиками.

Наразі такі пункти облаштовані у 4 центрах обслуговування клієнтів Групи Tolk у Волинській області – Луцькому, Ковельському, Маневицькому та Нововолинському ЦОКах.

“Ми забезпечили можливість нашим відвідувачам зарядити свої мобільні телефони або павербанки, відправити меседж рідним або попрацювати в інтернеті, – розповідає директор ТОВ “Волиньелектрозбут” Дмитро Іванов. – Для них завжди є питна вода та чай за смаком і можливість зігрітися у теплому приміщенні”.

Також “Пункти Незламності відповідального бізнесу” відкрито у 4 локаціях Групи Tolk у Закарпатті, а саме в Ужгородському, Мукачівському, Хустському та Тячівському (у місті Рахів) ЦОКах.

“Компанії Групи Tolk, як представники відповідального соціального бізнесу, активно підтримали державну ініціативу щодо забезпечення наших громадян необхідними умовами та надання їм турботливого прихистку через люті та дикунські атаки ворога на енергосистему України, – зазначила Ірина Береснєва, ГК Tolk. – Українців неможливо ні залякати, ні зламати! Разом ми вистоїмо та переможемо!”

Усі витрати на облаштування пунктів та надання послуг для відвідувачів взяли на себе компанії Групи. Пункти працюють за графіком роботи ЦОКів.

Для довідки:

Міжнародна Група постачальників енергоресурсів Tolk об’єднує вісім компаній: ТОВ "Августа", ТОВ "Закарпаттяенергозбут", ТОВ "Волиньелектрозбут", ТОВ "ТОЛК ЗЕЗ", ТОВ "ТОЛК ВЕЗ", ТОВ "Толк Петролеум", INTRA ASSETS S.R.L. (Молдова) та TOLK EU s.r.o. (Словаччина). Група компаній Tolk – це понад 900 000 задоволених споживачів, команда з 400 професіоналів, близько 4 млрд кВт·год поставленої електроенергії та понад 3 млн м3 поставленого природного газу за 2021 рік.