Грабеж музеев, вывоз экспонатов, уничтожение памятников. Как РФ хочет уничтожить украинскую культуру

Российские оккупанты в Украине не только убивают людей, грабят и разрушают. Они еще и целенаправленно уничтожают украинскую культуру – вполне сознательно, в рамках единого замысла. Все – от сожжения украинских книг и до ограбления музеев – направлено на то, чтобы стереть культурный код украинской нации.

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Российские солдаты и офицеры, воюющие в Украине, уже известны своими невысокими моральными способностями и плохим боевым обучением. Однако люди, ставшие идеологами нападения на Украину, – это люди гораздо умнее. Пусть даже это совершенно злой ум, как ум Саурона в знаменитом легендариуме Руэла Толкина.

Эти люди понимают, что сильная культура "ест на завтрак" любую политическую стратегию, любую сколь угодно сильную военную машину. Да, древние римляне признавали, что подчинились побежденным ими грекам – их философии, поэзии, медицине. Сильная культура становится фундаментом, на котором строится мощная нация, а следующим этапом уже становится мощное правительство.

Так что злые умные люди в России, планировавшие нападение на Украину, понимали: тактически им нужно разбить украинскую армию, захватить украинские города. Но стратегически – уничтожить украинскую культуру, язык, сам образ мышления. Поэтому именно этим россияне и занялись с первых дней агрессии.

Список уничтоженных культурных ценностей Украины еще только предстоит составить. Но уже сейчас понятно, сколь велик масштаб ущерба. Он такой, что уже 15 июля 2022 года пришлось провести отдельное заседание Совета Безопасности ООН на тему: "Уничтожение культурного наследия как следствие российской агрессии против Украины". На заседании присутствовали как постоянные представители стран ООН, так и представители ЮНЕСКО и Международного совета достопримечательностей и достопримечательностей.

"По состоянию на сегодняшний день россияне совершили 423 преступления против нашего культурного наследия. Они целятся в наше наследие намеренно. Каждый спикер выразил свое видение войны в Украине, и оно единое – россия пытается уничтожить нашу идентичность. Все участники (кроме рф, конечно) осудили агрессию россии против Украины, которая уничтожает культурное наследие, наш язык, литературу, разворовывает наши музеи. Это попытка стереть с лица земли все украинское. Но весь мир это понимает и россии это не удастся. Международные организации должны усилить давление на россию, чтобы прекратить этот терроризм против украинской нации. Только вместе мы сможем остановить агрессора", – отметил Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины.

Уже на тот момент – по результатам менее четырех месяцев войны – было повреждено или разрушено 128 объектов недвижимого культурного наследия, имеющих официальный статус памятников; 147 культовых сооружений (50 из них состоят на учете как памятники истории, архитектуры и градостроительства или ценные исторические сооружения); 136 принадлежат христианским общинам (125 – православным, 10 – протестантам, 2 – католикам), 4 – исламским, 6 – еврейским общинам. 46 мемориальных памятников в честь исторических личностей и событий ХІХ – начала ХХІ ст., 33 музея и заповедника, 59 культурных центров, театров и кинотеатров, 40 библиотек.

Как сказала в ООН заместитель министра культуры и информационной политики Украины Екатерина Чуева, "Россияне целенаправленно уничтожают объекты культурного наследия обстрелами по всей Украине – от Луганской области до Львовской. Культурное наследие всей страны, как материальное, так и нематериальное, сейчас находится под ударом и должно быть защищено для всего человечества".

Она отметила, что все перечисленные повреждения и разрушения – результаты ракетных ударов, бомбардировок и артиллерийских обстрелов, зафиксированных в 15 регионах Украины. Географически это охватывает почти всю территорию страны от Луганской и Донецкой областей на востоке и до Львовской области у границы с Польшей на западе.

А по данным проекта "Открытки из Украины" (Postcards from Ukraine), который запустил Украинский институт совместно с USAID, на территории девяти областей повреждено больше всего культурных объектов:

В Крыму разрушены 2 объекта.

В Запорожской области – 13.

В Харьковской – 96.

В Луганской – 32.

В Донецкой – 90.

В Черниговской – 38.

В Киевской – 78.

В Сумской – 28.

В Житомирской – 6.

Города, в которые приходили россияне, практически лишались украинского культурного наследия. Как рассказала тогдашняя уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, в Мариуполе захватчики обстреляли творческую Мекку города – дворец культуры "Молодежный", расположенный в историческом здании 19 века. До этого в результате авиаудара 16 марта был полностью разрушен драматический театр в Мариуполе, являющийся памятником архитектуры, истории и монументального искусства. В обоих случаях в домах находились мирные люди, скрывавшиеся там от гибели.

Отдельная тема – освобожденный Херсон: там стали очевидны масштабы ограбления Россией украинского культурного наследия. С конца октября русская оккупационная администрация вывезла из Херсона памятники историческим деятелям времен Российской империи, экспозиции и фонды городских музеев и даже останки одного из основателей города – князя Григория Потемкина. После освобождения Херсона следователи и прокуроры расследуют преступления россиян и коллаборантов, в том числе разграбление музеев.

Два крупнейших музея Херсона – Краеведческий и Художественный – расположены друг напротив друга в трех кварталах от Речного вокзала. Они оба были ограблены россиянами перед отступлением. К примеру, в Краеведческом музее в зале, посвященном истории киммерийцев, скифов и сарматов, не осталось практически ни одного экспоната. Под стеклянными витринами остались только таблички с описаниями: бронзовые топоры, топоры из камня и меди, кремневые серпы.

Исчез, в том числе комплекс сарматских украшений – золотая серьга, две большие сердоликовые бусины-амулеты, пара браслетов, застежки для одежды и массивная шпилька-фибула. Украшения, общим весом 300 граммов, датируются I веком до н.э.

(Кстати, из музея Мелитополя тоже исчезла коллекция скифского золота – это преступление еще следует расследовать)

А из Художественного музея Херсона экспонаты вывозили с 30 октября по 4 ноября. Для этого россияне задействовали пять КамАЗов, а также несколько автобусов для хрупких экспонатов. В общей сложности – 14 тысяч экспонатов.

По данным ЮНЕСКО на начало ноября 2022 года, с 24 февраля был нанесен ущерб минимум 213 объектам культуры в Украине: 92 религиозным домам, 16 музеям, 77 историческим и/или художественным домам, 18 памятникам и 10 библиотекам. Кроме этого, российские оккупанты занимаются вывозом ценностей из украинских музеев и церквей, "присоединяют" к "своим" чужие памятники культуры.

"ЮНЕСКО свидетельствует, что российская агрессия в Украине намеренно направлена против украинского культурного наследия", – говорится в заявлении МИД Франции от 9 ноября.

"Наш вывод – все плохо, и дальше может стать еще хуже", – сказала на брифинге в Женеве 26 октября директор ЮНЕСКО по культуре и чрезвычайным ситуациям Криста Пиккат. Она подчеркнула: "Культурное наследие очень часто становится "сопутствующим ущербом" во время войн, но иногда является мишенью для нападения, поскольку в нем заключается суть самобытности стран".

Намеренное уничтожение всего украинского было уже неоднократно продемонстрировано за время полномасштабной войны РФ против Украины. И до этого не устают призывать российские пропагандисты.

Однако сильная культура – в этом случае украинская – не то, что можно уничтожить простой военной агрессией. К счастью, россияне этого не понимают. Победа Украины будет, в частности, победой ее культуры над культурой захватчиков.

А пока российским "освободителям" следует напомнить, что в ст.8 Римского устава Международного уголовного суда есть отдельное военное преступление — "умышленное нанесение ударов по домам, предназначенным для целей религии, образования, искусства, науки или благотворительности, историческим памятникам, госпиталям и местам сосредоточения больных и раненых, при условии, что они не являются военными целями".