Грабіж музеїв, вивіз експонатів, нищення пам"яток історії. Як РФ хоче знищити українську культуру

Російські окупанти в Україні не лише вбивають людей, грабують та руйнують. Вони ще й цілеспрямовано знищують українську культуру – цілком свідомо, у рамках єдиного задуму. Все – від спалення українських книг і до пограбування музеїв, – спрямоване на те, щоб стерти культурний код української нації.

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Російські солдати та офіцери, які воюють в Україні, вже відомі своїми невисокими моральними здібностями та поганим бойовим навчанням. Проте люди, які стали ідеологами нападу на Україну, – це люди набагато розумніші. Нехай навіть це абсолютно злий розум, як розум Саурона у знаменитому легендаріумі Руела Толкіна.

Ці люди розуміють, що сильна культура "їсть на сніданок" будь-яку політичну стратегію, будь-яку скільки завгодно сильну військову машину. Так, древні римляни визнавали, що підкорилися переможеним ними грекам – їхній філософії, поезії, медицині. Сильна культура стає фундаментом, на якому будується сильна нація, а наступним етапом вже стає сильна держава.

Тож злі розумні люди в Росії, які планували напад на Україну, розуміли: тактично їм треба розбити українську армію, захопити українські міста. Але стратегічно – знищити українську культуру, мову, сам спосіб мислення. Тож саме цим росіяни й зайнялися з перших днів агресії.

Список знищених культурних цінностей України ще тільки належить скласти. Але вже зараз зрозуміло, наскільки великий масштаб збитків. Він такий, що вже 15 липня 2022 довелося провести окреме засідання Ради Безпеки ООН на тему: "Знищення культурної спадщини як наслідок російської агресії проти України". На засіданні були присутні як постійні представники країн ООН, так і представники ЮНЕСКО та Міжнародної ради пам'яток та визначних місць.

"Станом на сьогодні росіяни скоїли 423 злочини проти нашої культурної спадщини. Вони цілять у нашу спадщину навмисно. Кожен спікер висловив своє бачення війни в Україні – і вона єдина – Росія намагається знищити нашу ідентичність. Усі учасники (крім РФ, звісно) засудили агресію. Росії проти України, яка знищує культурну спадщину, нашу мову, літературу, розкрадає наші музеї. Це спроба стерти з землі все українське. Але весь світ це розуміє, і Росії це не вдасться. Міжнародні організації повинні посилити тиск на Росію, щоб припинити цей тероризм проти української нації. Тільки разом ми зможемо зупинити агресора", – зазначив Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України.

Вже на той момент – за результатами менш ніж чотирьох місяців війни – було пошкоджено або зруйновано 128 об'єктів нерухомої культурної спадщини, які мають офіційний статус пам'яток; 147 культових споруд (50 з них перебувають на обліку як пам'ятки історії, архітектури та містобудування або цінні історичні споруди); 136 належать християнським громадам (125 – православним, 10 – протестантам, 2 – католикам), 4 – ісламській, 6 – єврейським громадам. 46 меморіальних пам'яток на честь історичних осіб та подій ХІХ – початку ХХІ ст., 33 музеї та заповідники, 59 культурних центрів, театрів та кінотеатрів, 40 бібліотек.

Як сказала в ООН заступник міністра культури та інформаційної політики України Катерина Чуєва, "Росіяни цілеспрямовано знищують об'єкти культурної спадщини обстрілами по всій Україні – від Луганської області до Львівщини. Культурна спадщина всієї країни, як матеріальна, так і нематеріальна, зараз перебуває під ударом і має бути захищеним для всього людства".

Вона наголосила, що всі перераховані пошкодження та руйнування – результати ракетних ударів, бомбардувань та артилерійських обстрілів, які зафіксовані у 15 регіонах України. Географічно це охоплює майже всю територію країни від Луганської та Донецької областей на сході до Львівщини біля кордону із Польщею на заході.

А за даними проєкту "Листівки з України" (Postcards from Ukraine), який запустив Український інститут спільно з USAID, на території дев'яти областей пошкоджено найбільше культурних об'єктів:

У Криму зруйновано 2 об'єкти.

У Запорізькій області – 13.

У Харківській – 96.

У Луганській – 32.

У Донецькій – 90.

У Чернігівській – 38.

У Київській – 78.

У Сумській – 28.

У Житомирській – 6.

Міста, в які приходили росіяни, практично позбавлялися української культурної спадщини. Як розповіла тодішня уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова, у Маріуполі загарбники обстріляли творчу Мекку міста – палац культури "Молодіжний", розташований в історичній будівлі 19 століття. До цього внаслідок авіаудару 16 березня було повністю зруйновано драматичний театр у Маріуполі, який є пам'яткою архітектури, історії та монументального мистецтва. В обох випадках у будинках знаходилися мирні люди, які переховувалися там від загибелі.

Окрема тема – звільнений Херсон: там стали очевидними масштаби пограбування Росією української культурної спадщини. З кінця жовтня російська окупаційна адміністрація вивезла з Херсона пам'ятники історичним діячам часів Російської імперії, експозиції та фонди міських музеїв і навіть останки одного із засновників міста – князя Григорія Потьомкіна. Після звільнення Херсона слідчі та прокурори розслідують злочини росіян та колаборантів, у тому числі й розграбування музеїв.

Два найбільші музеї Херсона – Краєзнавчий та Художній – розташовані навпроти один одного за три квартали від Річкового вокзалу. Обидва вони були пограбовані росіянами перед відступом. Наприклад, у Краєзнавчому музеї у залі, присвяченій історії кіммерійців, скіфів та сарматів, не залишилося практично жодного експоната. Під скляними вітринами залишилися лише таблички з описами: бронзові сокири, сокири з каменю та міді, крем'яні серпи.

Зник, у тому числі комплекс сарматських прикрас – золота сережка, дві великі сердоликові намистини-амулети, пара браслетів, застібки для одягу та масивна шпилька-фібула. Прикраси, загальною вагою 300 грамів, датуються I століттям до нашої ери.

(До речі, з музею Мелітополя теж зникла колекція скіфського золота – цей злочин ще слід розслідувати)

А з Художнього музею Херсона експонати вивозили з 30 жовтня до 4 листопада. Для цього росіяни задіяли п'ять КамАЗів, а також кілька автобусів для крихких експонатів. Загалом – 14 тисяч експонатів.

За даними ЮНЕСКО на початок листопада 2022 року, з 24 лютого було завдано шкоди щонайменше 213 об'єктам культури в Україні: 92 релігійним будинкам, 16 музеям, 77 історичним та/або художнім будинкам, 18 пам'ятникам та 10 бібліотекам. Крім цього, російські окупанти займаються вивозом цінностей з українських музеїв та церков, "приєднують" до "своїх" чужі пам'ятки культури.

"ЮНЕСКО свідчить, що російська агресія в Україні навмисно спрямована проти української культурної спадщини", – йдеться у заяві МЗС Франції від 9 листопада.

"Наш висновок – все погано, і далі може стати ще гіршим", – сказала на брифінгу в Женеві 26 жовтня директор ЮНЕСКО з культури та надзвичайних ситуацій Кріста Піккат. Вона наголосила: "Культурна спадщина дуже часто стає "супутньою шкодою" під час воєн, але іноді є мішенню для нападу, оскільки в ній полягає суть самобутності країн".

Навмисне знищення всього українського було вже неодноразово продемонстровано за час повномасштабної війни РФ проти України. І до цього не втомлюються закликати російські пропагандисти.

Проте сильна культура – у цьому випадку українська – це не те, що можна знищити простою військовою агресією. На щастя, росіяни цього не розуміють. Перемога України буде, зокрема, і перемогою її культури над культурою загарбників.

А поки що російським "визволителям" варто нагадати, що у ст. 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду є окремий військовий злочин – "навмисне завдання ударів по будинках, призначених для цілей релігії, освіти, мистецтва, науки чи благодійності, історичним пам'ятникам, госпіталям та місцям зосередження хворих та поранених, за умови, що вони не є військовими цілями".