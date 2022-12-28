Азербайджанцы собирают средства для украинцев, - СМИ

Related video

В канун Нового года азербайджанская общественность продемонстрировала солидарность с украинским народом. Более полутора сотен пользователей Telegram-канала AZfront в городах Баку, Сумгаит, Гянджа присоединились к сбору средств на поддержку украинцев. Представители братского народа собрали около 40 тыс. долларов. На эти средства команда AZfront закупила 15 мощных генераторов и оплатила их доставку в Украину. Их уже успели установить в нескольких населенных пунктах Харьковской области. Об этом сообщают Vesti.

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский на странице в Facebook выразил искреннюю благодарность азербайджанскому народу и отдельно изданию за неравнодушие и помощь. Первый заместитель председателя Харьковской районной госадминистрации Владимир Усов добавил, что на протяжении всего периода полномасштабной войны украинцы чувствуют помощь азербайджанцев.

Примечательно, что именно народ Азербайджана одним из первых на территории бывшего Союза поддержал Украину. И продолжает делать это сейчас, когда держащей оборону стране грозит полная тьма. Все – от взрослых до детей братской страны – стараются не допустить полного блекаута в Украине. Школьники из азербайджанских семей активно присоединились к сбору средств на спасательные генераторы. Они даже записали трогательное видеообращение к своим ровесникам в Украине. Для большей поддержки детишки заучили некоторые фразы на украинском языке, чтобы вставить их в свое обращение в знак поддержки. Эта помощь наиболее актуальна для Украины, учитывая ущерб от разрушения национальной энергетической инфраструктуры.

Как отмечает "5 канал", с 27 февраля по сегодняшний день госструктуры Азербайджана безвозмездно поставили в Украину более 1070 тонн медикаментов и продуктов питания (на общую сумму 16 446 609 долларов), более 200 тыс. литров топлива, 122 генератора и 45 трансформаторов. Особая благодарность украинцев представителям государственной нефтяной компании SOCAR, безвозмездно предоставляющей топливо для украинских нужд.

Такая весомая и своевременная помощь – свидетельство того, что народ Азербайджана как никто другой прекрасно понимает Украину и всегда выступал и продолжает выступать ее надежным партнером. Эта солидарность азербайджанцев с Украиной, по убеждению украинской власти, имеет то важное обстоятельство, что у двух стран – общие угрозы и агрессивные противники.

И это полностью нивелирует тезис прокремлевских сепаратистов, который в последнее время активно распространялся в мировых СМИ, о том, что Азербайджан является агрессором в карабахском конфликте, а Армения – жертвой. Всем понятно, что реальный враг как Украины, так и Азербайджана – это Россия. Сейчас Москва активно подогревает многолетний конфликт на Южном Кавказе с целью оттянуть из Украины военную поддержку на сторону Армении и усилить свои позиции в войне против Украины. В войне с Украиной Кремль действует такими же методами, как 30 лет назад – в конфликте в Карабахе. Недаром "председатель" прокремлевского анклава Араик Арутюнян, говорится в материале, постоянно выражает такую солидарность с марионеточными режимами "ДНР" и "ЛНР". Он говорит об "общем политическом фронте" для обоих сепаратистских режимов. В свою очередь, Азербайджан и Украина заявляют о собственном общем фронте – противодействии российской агрессии.