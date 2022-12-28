Азербайджанці збирають кошти для українців, - ЗМІ

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Напередодні Нового року азербайджанська громадськість продемонструвала солідарність з українським народом. Більш ніж півтори сотні користувачів Telegram-каналу AZfront у містах Баку, Сумгаїт, Гянджа доєдналися до збору коштів на підтримку українців. Представники братнього народу зібрали майже 40 000 дол. На ці кошти команда AZfront закупила 15 потужних генераторів та сплатила їх доставку в Україну. Їх вже встигли встановити у кількох населених пунктах Харківщини. Про це повідомляють Vesti.

Посол України в Азербайджані Владислав Каневський на сторінці у Facebook висловив щиру подяку азербайджанському народу й окремо виданню за небайдужість та щиру допомогу. А перший заступник голови Харківської районної держадміністрації Володимир Усов додав, що впродовж усього періоду повномасштабної війни українці відчувають допомогу азербайджанців.

Прикметно, що саме народ Азербайджану одним із перших на теренах колишнього Союзу підтримав Україну. І продовжує робити це зараз, коли країні, що тримає оборону, загрожує повна темрява. Усі – від дорослих до дітей братньої країни прагнуть не допустити повного блекауту в Україні. Школярі з азербайджанських родин активно приєднались до збору коштів на рятівні генератори. Вони навіть записали зворушливе відео звернення до своїх ровесників в Україні. Для більшої підтримки дітлахи завчили деякі фрази українською, аби вставити їх до свого звернення на знак підтримки. Ця допомога наразі найбільш актуальна для України, враховуючи збитки від руйнування національного енергетичної інфраструктури.

Як зазначає 5 канал, від 27 лютого по сьогоднішній день держструктури Азербайджану безоплатно поставили в Україну понад 1070 тонн медикаментів та харчових продуктів (на загальну суму 16.446.609 дол.), понад 200.000 літрів палива, 122 генераторів та 45 трансформаторів. Особлива подяка українців представникам державної нафтової компанії SOCAR, яка безоплатно надає паливо для українських потреб.

Така вагома й вчасна допомога – свідчення того, що народ Азербайджану, як ніхто інший, чудово розуміє Україну та завжди виступав і продовжує виступати її надійним партнером. Ця солідарність азербайджанців з Україною, на переконання української влади, має ту важливу обставину, що у двох країн – спільні загрози та агресивні супротивники.

І це повністю нівелює тезу прокремлівських сепаратистів, який останнім часом активно поширювався у світових ЗМІ, про те, що Азербайджан є агресором у карабахському конфлікті, а Вірменія – жертвою. Всім зрозуміло, що реальний ворог як України, так і Азербайджану – це Росія. Зараз Москва активно підігріває багаторічний конфлікт на Південному Кавказі з метою відтягнути з України військову підтримку на бік Вірменії й посилити власні позиції у війні проти України. У війні з Україною кремль діє такими ж методами, як 30 років тому – у конфлікті у Карабаху. Недарма "голова" прокремлівського анклаву Араїк Арутюнян, йдеться в матеріалі, постійно висловлює таку солідарність з маріонеточними режимами "ДНР" та "ЛНР". Він говорить про "спільний політичний фронт" для обох сепаратистських режимів. Своєю чергою, Азербайджан та Україна заявляють про власний спільний фронт – протидії російській агресії.