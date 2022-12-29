В Стилусе рассказали, какие модели роботов-пылесосов пользовались наибольшей популярностью в 2022 году

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Специалисты интернет-магазина бытовой техники и электроники Стилус рассказали, какие модели роботов-пылесосов чаще всего покупали в 2022 году, а также на какие параметры обратить внимание при покупке.

Современный робот-пылесос далеко опередил своих предшественников. Теперь он способен не только на сухую уборку в небольшой квартире, а на полноценную уборку с мытьем полов на разных типах поверхностей.

Многие модели оснащены инновационными функциями, которые помогают роботу самостоятельно определять тип поверхности, наличие преград и оптимально выстраивать маршрут, возвращаться на станцию для подзарядки, а после автоматически возобновлять уборку. Владельцу остается только менять пылесборник.

Популярные модели в 2022 году: топ-5

Xiaomi RoboRock S7 MaxV — благодаря камере и специальному лазеру робот "видит" предметы и может самостоятельно их объезжать. Во время влажной уборки робот автоматически определяет на какой он поверхности и при заезде на ковер поднимает моющую пластину.

Xiaomi MiJia Mi Robot Vacuum Mop Essential MJSTG1 — убирает на разных типах поверхностей, есть три режима уборки. Может автоматически определять перепад высоты и оснащен датчиками препятствий.

ECOVACS DEEBOT T10 — мощный робот-пылесос с трехслойной системой фильтрации, которая способна устранить частички пыли размером до 6 микрон, в том числе аллергены и респираторные заболевания.

iRobot Braava М6 Jet — модель оснащена интеллектуальными алгоритмами управления. Есть возможность постановки "виртуальной стены" для запрета мытья, удаленного и прямого управления со смартфона, а также голосового управления через Amazon Alexa и Google Assistant.

Lenovo E2 Pro Inertial Navigation UVC — оснащен встроенными датчиками, которые просчитывают оптимальный путь без лишних движений. При попадании на ковер автоматически переходит в режим Carpet Boost.

На что обратить внимание при покупке

Помимо выбора бренда модели, нужно обратить внимание на некоторые общие детали. Например, объем пылесборника. Чем он больше, тем дольше не нужно его менять. Также выбор объема зависит от площади помещения и наличия домашних животных, чья шерсть ускоряет заполняемость пылесборника.

Важные параметры — датчик приближения и функция мягкого касания. Этими системами оснащены более современные модели, но благодаря этим технологиям можно не переживать, что со стола могут упасть ценные предметы и повредить робот-пылесос.

Также важно обратить внимание на качество аксессуаров. Для более тщательной и детальной уборки понадобятся щетки, салфетки для влажной уборки и фильтры. Все это дополнительные аксессуары, которые необходимо менять примерно раз в три месяца.

У многих современных моделей есть еще дополнительные функции, которые упрощают уборку и уход за роботом-пылесосом. Это может быть автоматические увеличение мощности при переходе на ковер, одновременная сухая и влажная уборка, самоочищение на базе и многое другое.

Выбрать оптимальный вариант робота-пылесоса можно в каталоге интернет-магазина Стилус.