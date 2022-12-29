У Стілус розповіли, які моделі роботів-пилососів користувалися найбільшою популярністю у 2022 році

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Фахівці інтернет-магазину побутової техніки та електроніки Стілус розповіли, які моделі роботів-пилососів найчастіше купували у 2022 році, а також на які параметри звернути увагу при покупці.

Сучасний робот-пилосос далеко випередив своїх попередників. Тепер він здатний не тільки на сухе прибирання у невеликій квартирі, а на повноцінне прибирання з миттям підлог на різних типах поверхонь.

Багато моделей оснащені інноваційними функціями, які допомагають роботу самостійно визначати тип поверхні, наявність перешкод та оптимально вибудовувати маршрут, повертатися на станцію для підзарядки, а потім автоматично відновлювати прибирання. Власнику залишається лише міняти пилозбірник.

Популярні моделі у 2022 році: топ 5

Xiaomi RoboRock S7 MaxV — завдяки камері та спеціальному лазеру робот "бачить" предмети і може самостійно їх об'їжджати. Під час вологого прибирання робот автоматично визначає на якій поверхні і при заїзді на килим піднімає миючу пластину.

Xiaomi MiJia Mi Robot Vacuum Mop Essential MJSTG1 — прибирає на різних типах поверхонь, є три режими збирання. Може автоматично визначати перепад висоти та оснащений датчиками перешкод.

ECOVACS DEEBOT T10 — потужний робот-пилосос із тришаровою системою фільтрації, яка здатна усунути частинки пилу розміром до 6 мікронів, зокрема алергени та респіраторні захворювання.

iRobot Braava М6 Jet — модель оснащена інтелектуальними алгоритмами керування. Є можливість постановки "віртуальної стіни" для заборони миття, віддаленого та прямого керування зі смартфона, а також голосового керування через Amazon Alexa та Google Assistant.

Lenovo E2 Pro Inertial Navigation UVC — оснащений вбудованими датчиками, які прораховують оптимальний шлях без зайвих рухів. При попаданні на килим автоматично переходить у режим Carpet Boost.

На що звернути увагу при покупці

Окрім вибору бренду моделі, потрібно звернути увагу на деякі загальні деталі. Наприклад, обсяг пилозбірника. Чим він більший, тим довше не потрібно його міняти. Також вибір обсягу залежить від площі приміщення та наявності домашніх тварин, чия шерсть прискорює заповнюваність пилозбірника.

Важливі параметри – датчик наближення та функція м'якого торкання. Ці системи оснащені більш сучасними моделями, але завдяки цим технологіям можна не переживати, що зі столу можуть впасти цінні предмети і пошкодити робот-пилосос.

Також важливо звернути увагу на якість аксесуарів. Для більш ретельного та детального прибирання знадобляться щітки, серветки для вологого прибирання та фільтри. Все це додаткові аксесуари, які потрібно міняти приблизно раз на три місяці.

У багатьох сучасних моделей є ще додаткові функції, які спрощують прибирання та догляд за роботом-пилососом. Це може бути автоматичне збільшення потужності при переході на килим, одночасне сухе та вологе прибирання, самоочищення на базі та багато іншого.

Вибрати оптимальний варіант робота-пилососа можна у каталозі інтернет-магазину Стілус.