Легальное трудоустройство в Нидерландах

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Нидерланды — одна из самых развитых стран Европы, знаменитая на весь мир живописными видами, знаменитым голландским сыром, изысканными изделиями из фарфора и роскошными тюльпанами. А еще — это шестое место по уровню жизни в Европе! Неудивительно, что сегодня страна привлекает сотни украинцев не только как туристический объект. Продолжающийся кризис рынка труда на родине заставляют наших соотечественников отправляться в Нидерланды с целью легальной работы.

Это действительно реально?

Действительно ли реальное успешное трудоустройство с достойной зарплатой без знания языка и квалификации? Эксперты по изучению рынка труда уверены, что это вполне возможно — здесь всегда есть вакансии на неквалифицированную работу, которая позволит получать от 8 до 15 евро в час. Практически всегда находятся вакансии по рабочим специальностям, в области сельского хозяйства и сферы обслуживания.

Естественно, отличные перспективы у работников IT-специальностей, но получить такую работу иностранцу сложнее. Для престижной работы в крупной компании необходимо подтвердить не только высокую квалификацию и опыт, но и свободное владение английским. А вот неквалифицированных работников не хватает во многих областях деятельности — в медицине, на строительстве, транспорте. Зачастую здесь предлагают устройство на работу с частично оплаченным проживанием и питанием. Иногда здесь практикуют проживание рядом с работой, так что и на транспорт тратиться не придется. Если это не так, работодатель обеспечивает проезд на место работы за свой счет. Пустяки? Возможно, но это очень важно для тех, кто вынужден пополнить "армию" трудовых мигрантов, чтобы помогать оставшимся дома родным и близким.

Имея достаточно деловых навыков, мигрант может сам приступить к поиску вакансии или делать это, пользуясь услугами проверенного агентства по трудоустройству.

Это важно знать!

Сегодня услуги по трудоустройству трудовых мигрантов предлагает множество агентств. Но каждому ли можно доверять? Чтобы не оказаться в чужой стране без денег и не попасть в затруднительное положение, эксперты дают несколько важных рекомендаций для тех, кто мечтает отправиться на заработки в Нидерланды и получать достойное вознаграждение за свой труд. Очень важно:

● проверить реквизиты агентства;

● внимательно прочесть договор трудоустройства, получить разъяснение любых расплывчатых и двузначных формулировок;

● не подписывать контракт, если он составлен на иностранном языке — для украинцев — это только украинский;

● воздерживаться от срочных, "горящих" вакансий;

● ориентироваться на запланированные наборы работников;

● не выходить на работу, если договор еще не заключен;

● проверить, включена ли в ваш договор дата выдачи оплаты за ваш труд.

Конечно, ни в коем случае никогда и никому нельзя передавать оригиналы личных документов — только сканы или ксерокопии. А чтобы узнать актуальные вакансии в Нидерландах в 2023 году, нажмите здесь. Кстати, в Нидерландах существует принцип дифференциации зарплаты по возрастному признаку. Следовательно, человек старше по возрасту имеет право рассчитывать на более высокий заработок, чем его младшие коллеги.

Да, Нидерланды — это прекрасная и очень интересная страна, способная одновременно привлекать и даже шокировать, очаровывать и ошеломлять. А вам успешное и вполне легальное трудоустройство в Нидерландах поможет преодолеть временные трудности и вернуться домой с кучей приятных впечатлений. Желаем удачи!