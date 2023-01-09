Легальне працевлаштування у Нідерландах

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Нідерланди — одна з розвинених країн Європи, що знаменита на весь світ мальовничими краєвидами, знаменитим голландським сиром, вишуканими виробами з порцеляни та розкішними тюльпанами. А ще — це шосте місце за рівнем життя у Європі! Тож не дивно, що сьогодні ця країна приваблює сотні українців не лише як туристичний об’єкт. Тривала криза ринку праці на батьківщині змушують наших співвітчизників вирушати до Нідерландів з метою легальної роботи.

Це справді реально?

Чи справді реальне успішне працевлаштування з достойною зарплатнею, без знання мови та кваліфікації? Експерти з вивчення ринку праці впевнені, що це цілком можливо — адже тут завжди є вакансії на некваліфіковану роботу, яка дозволить отримувати від 8 до 15 € за годину. Майже завжди знаходяться вакансії по робочим спеціальностям, у галузі сільського господарства та сфері обслуговування.

Звичайно, чудові перспективи у працівників IT-спеціальностей, але отримати таку роботу іноземцю складніше. Для отримання престижної роботи у великій компанії потрібно підтвердити не лише високу кваліфікацію та досвід, але й вільне володіння англійською. А ось некваліфікованих працівників бракує у багатьох сферах діяльності — у медицині, на будівництві, транспорті. Досить часто тут пропонують влаштування на роботу з частково сплаченим проживанням та харчуванням. Інколи тут практикують проживання поруч з роботою, тож і на транспорт витрачатися не доведеться. Якщо це не так, роботодавець забезпечує проїзд до місця роботи за власні кошти. Дрібниці? Можливо, але це дуже важливо для тих, хто змушений поповнити "армію" трудових мігрантів, аби допомагати рідним та близьким, що залишилися вдома.

Маючи достатньо ділових навичок, мігрант має змогу сам розпочати пошук вакансії або робити це, користуючись послугами перевіреного агентства з працевлаштування.

Це важливо знати!

Сьогодні послуги працевлаштування трудових мігрантів пропонує величезна кількість агенцій. Та чи кожній можна довіряти? Аби не опинитися у чужій країні без грошей та не потрапити у скрутне становище, експерти дають декілька важливих рекомендацій для тих, хто мріє вирушити на заробітки до Нідерландів та отримувати достойне винагородження за свою працю. Дуже важливо:

● перевірити реквізити агенції;

● уважно прочитати договір працевлаштування, отримати роз’яснення будь-яких розпливчастих та двозначних формулювань;

● не підписувати контракт, якщо він складений іноземною мовою — для українців — це лише українська;

● утримуватися від термінових, "палаючих" вакансій;

● орієнтуватися на заплановані набори працівників;

● не виходити на роботу, якщо контракт ще не укладено;

● перевірити, чи включено до вашого договору дату видачі оплати за вашу працю.

Звичайно, в жодному разі, ніколи та нікому не можна передавати оригінали особистих документів — лише скани або ксерокопії. А щоб дізнатися про актуальні вакансії в Нідерландах у 2023 році, натисніть тут. Не зайвим буде знати, також, що в Нідерландах існує принцип диференціації зарплатні за віковою ознакою. Отже людина, старша за віком, має право розраховувати на більш високий заробіток, аніж його молодші колеги.

Так, Нідерланди — це чудова та надзвичайно цікава країна, що здатна водночас приваблювати та навіть шокувати, зачаровувати та приголомшувати. А саме для вас успішне та цілком легальне працевлаштування в Нідерландах допоможе подолати тимчасові труднощі та повернутися додому з купою приємних вражень. Бажаємо успіху!