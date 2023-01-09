От "спасаем Донбасс" до войны "за святую Русь": какие этапы прошла путинская пропаганда за 10 месяцев

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Распределить этапы русской пропаганды можно не менее, чем на пять частей. Первая проходила с 24 февраля и до 15 марта. В тот период планировалось "Киев за три дня", а значит и нарративы были соответствующие. Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает "Главком".

Рассчитывать в начале полномасштабного вторжения российские оккупанты хотели на продажные элиты, а также на русскоязычную часть населения Украины. В Кремле провозглашали, что "непобедимая" российская армия четко выполняет свои задачи и не трогает гражданское население. Армия Украины якобы переходила на сторону России, и вместе они уничтожают отдельных националистов.

Вторым этапом можно считать период с 16 марта по 9 мая, когда российское руководство поняло, что недооценило ситуацию и украинцы не планируют сдаваться. Пропагандисты начали упорно убеждать шокированных Z-патриотов, что "все идет по плану", просто не все имеют доступ к этому секрету. Тогда же они обвинили в военных преступлениях против гражданских украинскую армию, а российские военные якобы продолжают "избавлять народ Донбасса от геноцида".

Третьим и еще одним переломным моментом для путинской пропагандистской машины был период с 10 мая по 12 сентября. В День победы, 9 мая, нужно было уже подводить промежуточные итоги. Проблемы нужно было объяснить сложными обстоятельствами. В частности, активнее внедрялся нарратив о том, что тренировки НАТО помогли ВСУ, а именно НАТО вмешалась в войну. Кроме того, они говорили, что эта война стала превентивным шагом и у них не было выбора.

Четвертый этап продолжался с 13 сентября по 1 декабря. Из-за контрнаступления ВСУ и объявления "частичной" мобилизации в РФ дела у пропагандистов пошли крайне плохо. Однако аннексия еще четырех украинских регионов смогла сформировать месседж о том, что война теперь ведется на территории России, а значит, россияне должны обороняться. Также возникло убеждение, что оставшись без тепла и света, украинцы заставят власть согласиться с любыми российскими условиями.

В конце концов, со 2 декабря начался еще один этап, который до сих пор продолжается. Теперь пропаганда должна раскрутить еще более высокий уровень психоза. Она уверяет, что это религиозная война за веру и святую Русь, что Украина беспощадно убивает людей Донбасса, а проиграть Россия не может, ведь всех ждет Гаага. Таким образом, ядерные угрозы продолжаются. Это отличный план для Москвы, но только в случае, если они хотят стать не победителями, а самоубийцами.