Від "рятуймо Донбас" до війни "за святу Русь": які етапи пройшла путінська пропаганда за 10 місяців

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Розподілити етапи російської пропаганди можна щонайменше на п’ять частин. Перший відбувався з 24 лютого і до 15 березня. У той період планувався "Київ за три дні", а отже і наративи були відповідні. Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає "Главком".

Розраховувати на початку повномасштабного вторгнення російські окупанти хотіли на продажні еліти, а також на російськомовну частину населення України. У Кремлі проголошували, що "непереможна" російська армія чітко виконує свої задачі й не чіпає цивільне населення. Армія України нібито переходила на бік Росії, і разом вони нищать окремих націоналістів.

Другим етапом можна вважати період від 16 березня до 9 травня, коли російське керівництво зрозуміло, що недооцінило ситуацію й українці не планують здаватися. Пропагандисти почали наполегливо переконувати шокованих Z-патріотів, що "все йде за планом", просто не всі мають доступ до цього секрету. Тоді ж вони звинуватили у воєнних злочинах проти цивільних українську армію, а російські військові нібито продовжують "рятувати народ Донбасу від геноциду".

Третім і ще одним переломним моментом для путінської пропагандистської машини був період з 10 травня до 12 вересня. У День перемоги, 9 травня, треба було вже підбивати проміжні підсумки. Проблеми треба було пояснити складними обставинами. Зокрема, активніше впроваджувався наратив про те, що тренування НАТО допомогли ЗСУ, а саме НАТО втрутилося у війну. Крім того, вони казали, що ця війна стала превентивним кроком і вони не мали вибору.

Четвертий етап тривав з 13 вересня до 1 грудня. Через контрнаступ ЗСУ та оголошення "часткової" мобілізації в РФ справи у пропагандистів пішли вкрай погано. Однак анексія ще чотирьох українських регіонів змогла сформувати меседж про те, що війна тепер ведеться на території Росії, а отже росіяни мають оборонятися. Також виникло переконання, що без тепла і світла українці змусять владу погодитися на будь-які російські умови.

Врешті-решт, з 2 грудня почався ще один етап, який і досі триває. Тепер пропаганда має розкрутити ще вищий рівень психозу. Вона запевняє, що це релігійна війна за віру та святу Русь, що Україна нещадно вбиває людей Донбасу, а програвати Росія не може, адже всіх чекає Гаага. Таким чином ядерні погрози продовжуються. Це чудовий план для Москви, але тільки у випадку, якщо вони хочуть стати не переможцями, а самогубцями.