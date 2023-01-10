Украина станет членом ЕС после победы над РФ , — зампред Еврокомиссии

По словам заместителя председателя Еврокомиссии Франса Тиммерманса, Евросоюз должен всячески поддерживать Украину на ее пути к евроинтеграции.

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Украина не сможет стать полноправным членом Евросоюза, пока на ее территории ведутся боевые действия с ВС РФ. Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью Deutsche Welle.

"Это (вступление в Евросоюз во время войны с РФ, — ред.) невозможно. Но вся идея в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта победительницей, суверенной, независимой, свободной и имела возможность сама сделать этот выбор. И я думаю, что Украина борется за то, чтобы это произошло", — подчеркнул Тиммерманс.

Также, по его словам, Европейский Союз должен всячески поддерживать Украину на пути к поставленной цели — вступления в его ряды.

Отметим, что зампред Еврокомиссии также сравнил по степени влияния потенциальное вступление Украины в ЕС с крупнейшим разовым расширением Евросоюза в 2004 году.

"Это (членство Украины, — ред.) действительно изменит характер Европейского Союза", — подчеркнул Тиммерманс.

Напомним, 10 января НАТО и ЕС подписали новую декларацию о сотрудничестве. По словам генсека НАТО, подписание декларации самое важное для альянса и Европейского Союза. Ведь этот договор заключен во время российско-украинской войны.

Фокус также писал о том, что Украина получила ряд требований со стороны Еврокомиссии о проведении ряда реформ. Среди прочего украинское правительство должно было провести реформу Конституционного суда, усилить борьбу с коррупцией, ввести антиолигархический закон и принять закон о медиа.