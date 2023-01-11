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Какой праздник отмечают 11 января: народные приметы и суеверия

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Фото: Из открытых источников | 11 января отмечают Страшной день

На Руси предки считали, что если человек неспокойно спит в ночь с 10 на 11 января, значит ему нужно измениться.

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11 января православные христиане отмечают Страшной день (Страшный день), он же Детский праздник. В эту дату верующее вспоминают 14 тысяч младенцев, убитых при иудейском царе Ироде I. Согласно библейскому приданию, царь приказал убить всех новорожденных в Вифлееме после того, как узнал, что в город прибыли Дева Мария с Иисусом. Богородице удалось спасти свое дитя от этой участи, так как ее предупредил ангел, и она сбежала в Египет.

На Руси в этот день особое внимание уделяли безопасности детей. Грудничкам в колыбель в качестве оберега клали засохший цветок чертополоха. Детей старались не ругать и не отпускали далеко от дома.

Праздник 11 января: народные приметы

Считалось, что если человек неспокойно спит в ночь с 10 на 11 января, значит ему нужно переосмыслить свою жизнь. Также у предков существовали и другие приметы:

  • Если дует северный ветер, а небо безоблачное, значит будут крепкие морозы.
  • Чистое небо с яркими звездами знаменует похолодание.
  • Если окна запотели, значит грядет оттепель.
  • Метель на улице – знак того, что июль будет дождливым.
  • Теплая погода 11 января знаменует раннюю весну.
  • Если куры уселись на насест раньше, чем обычно, значит ударят сильные морозы.

11 января: что нельзя делать

На Страшный день у предков были особые суеверия. Нельзя было делать следующее:

  • жениться;
  • переезжать;
  • делать крупные покупки;
  • совершать важные дела;
  • бить и ругать детей;
  • хвастаться.

Какие еще праздники отмечают 11 января?

В мире отмечают такие праздники:

  • Международный день "спасибо".
  • Всемирный день зарисовок.
  • Международный день равенства на работе.
  • День тайного приятеля.
  • День кофейных грез.

Именины 11 января

11 января именины отмечают:

  • Анна
  • Вениамин
  • Марк
  • Наталья
  • Фаддей
  • Иван
  • Георгий
  • Евдокия
  • Варвара

Ранее Фокус писал, о том, какой праздник отмечают 10 января. Этот день в народе называют Рождественский мясоед.