Какой праздник отмечают 11 января: народные приметы и суеверия
На Руси предки считали, что если человек неспокойно спит в ночь с 10 на 11 января, значит ему нужно измениться.
11 января православные христиане отмечают Страшной день (Страшный день), он же Детский праздник. В эту дату верующее вспоминают 14 тысяч младенцев, убитых при иудейском царе Ироде I. Согласно библейскому приданию, царь приказал убить всех новорожденных в Вифлееме после того, как узнал, что в город прибыли Дева Мария с Иисусом. Богородице удалось спасти свое дитя от этой участи, так как ее предупредил ангел, и она сбежала в Египет.
На Руси в этот день особое внимание уделяли безопасности детей. Грудничкам в колыбель в качестве оберега клали засохший цветок чертополоха. Детей старались не ругать и не отпускали далеко от дома.
Праздник 11 января: народные приметы
Считалось, что если человек неспокойно спит в ночь с 10 на 11 января, значит ему нужно переосмыслить свою жизнь. Также у предков существовали и другие приметы:
- Если дует северный ветер, а небо безоблачное, значит будут крепкие морозы.
- Чистое небо с яркими звездами знаменует похолодание.
- Если окна запотели, значит грядет оттепель.
- Метель на улице – знак того, что июль будет дождливым.
- Теплая погода 11 января знаменует раннюю весну.
- Если куры уселись на насест раньше, чем обычно, значит ударят сильные морозы.
11 января: что нельзя делать
На Страшный день у предков были особые суеверия. Нельзя было делать следующее:
- жениться;
- переезжать;
- делать крупные покупки;
- совершать важные дела;
- бить и ругать детей;
- хвастаться.
Какие еще праздники отмечают 11 января?
В мире отмечают такие праздники:
- Международный день "спасибо".
- Всемирный день зарисовок.
- Международный день равенства на работе.
- День тайного приятеля.
- День кофейных грез.
Именины 11 января
11 января именины отмечают:
- Анна
- Вениамин
- Марк
- Наталья
- Фаддей
- Иван
- Георгий
- Евдокия
- Варвара
Ранее Фокус писал, о том, какой праздник отмечают 10 января. Этот день в народе называют Рождественский мясоед.