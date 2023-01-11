Какой праздник отмечают 11 января: народные приметы и суеверия

На Руси предки считали, что если человек неспокойно спит в ночь с 10 на 11 января, значит ему нужно измениться.

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11 января православные христиане отмечают Страшной день (Страшный день), он же Детский праздник. В эту дату верующее вспоминают 14 тысяч младенцев, убитых при иудейском царе Ироде I. Согласно библейскому приданию, царь приказал убить всех новорожденных в Вифлееме после того, как узнал, что в город прибыли Дева Мария с Иисусом. Богородице удалось спасти свое дитя от этой участи, так как ее предупредил ангел, и она сбежала в Египет.

На Руси в этот день особое внимание уделяли безопасности детей. Грудничкам в колыбель в качестве оберега клали засохший цветок чертополоха. Детей старались не ругать и не отпускали далеко от дома.

Праздник 11 января: народные приметы

Считалось, что если человек неспокойно спит в ночь с 10 на 11 января, значит ему нужно переосмыслить свою жизнь. Также у предков существовали и другие приметы:

Если дует северный ветер, а небо безоблачное, значит будут крепкие морозы.

Чистое небо с яркими звездами знаменует похолодание.

Если окна запотели, значит грядет оттепель.

Метель на улице – знак того, что июль будет дождливым.

Теплая погода 11 января знаменует раннюю весну.

Если куры уселись на насест раньше, чем обычно, значит ударят сильные морозы.

11 января: что нельзя делать

На Страшный день у предков были особые суеверия. Нельзя было делать следующее:

жениться;

переезжать;

делать крупные покупки;

совершать важные дела;

бить и ругать детей;

хвастаться.

Какие еще праздники отмечают 11 января?

В мире отмечают такие праздники:

Международный день "спасибо".

Всемирный день зарисовок.

Международный день равенства на работе.

День тайного приятеля.

День кофейных грез.

Именины 11 января

11 января именины отмечают:

Анна

Вениамин

Марк

Наталья

Фаддей

Иван

Георгий

Евдокия

Варвара

Ранее Фокус писал, о том, какой праздник отмечают 10 января. Этот день в народе называют Рождественский мясоед.