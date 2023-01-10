Какой праздник отмечают 10 января: народные приметы и запреты
Считается, что желание, загаданное 10 января, точно сбудется, если выполнить определенные условия.
10 января православные христиане чтут память 20 000 мучеников, сожженных в Никомидийской соборной церкви в 302 году. А согласно народному календарю, в этот день отмечают Рождественский мясоед, он же Домочадцев день.
На 10 января наши предки устраивали обильный мясной пир. Для этого еще в начале месяца забивали скот, чтобы потом иметь достаточно мяса. На Руси было принято в этот день совершать домашние дела всей семьей: вместе убирать, готовить и накрывать на стол.
В этот день также чествовали старших родственников. Бабушкам и дедушкам дарили теплые вещи и угощали сладостями.
10 января: народные приметы
У пращуров считалось хорошей приметой делать все сообща. Это считалось хорошим знаком и предпосылкой для того, чтобы загадать желание. Но для того, чтобы желание сбылось нужно было выполнить несколько условий: проговорить его вслух и потом больше никогда об этом не упоминать.
Также у предков были и другие приметы и поверья 10 января:
- Если в этот день метель, то лето будет холодным и дождливым.
- Безветренная погода и иней на деревьях предвещают урожайный год.
- Сырая погода предвещает большой урожай льна.
- Если снег падает крупными хлопьями, то в скором времени наступит оттепель.
- Если громко чирикают воробьи, значит скоро будет потепление.
- Сыграв свадьбу на Рождественский мясоед, пара проживет долго и счастливо.
- Отсыревшая соль — к непогоде.
- Тучи в этот день — к холодному лету.
Также хорошей приметой считается использовать в готовке блюд четверговую соль — ту, что была заготовлена в Великий четверг Страстной седьмицы.
10 января: народные запреты
- Вязание — считалось, что рукоделие в этот день может запутать линии судьбы и нарушить отношения между возлюбленными.
- Выносить мусор из дома — пращуры были уверены, что вместе с мусором можно "вынести" и благополучие из дома.
- Держать окна и двери открытыми — согласно поверью, из-за этого незамужние женщины не смогут выйти замуж.
На Рождественский мясоед также считается плохой приметой заходить в дом с левой ноги. Согласно поверьям предков, из-за этого в дом могли проникать темные силы.
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