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Какой праздник отмечают 10 января: народные приметы и запреты

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Фото: Из открытых источников | 10 января у пращуров считалось хорошей приметой делать все сообща

Считается, что желание, загаданное 10 января, точно сбудется, если выполнить определенные условия.

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10 января православные христиане чтут память 20 000 мучеников, сожженных в Никомидийской соборной церкви в 302 году. А согласно народному календарю, в этот день отмечают Рождественский мясоед, он же Домочадцев день.

На 10 января наши предки устраивали обильный мясной пир. Для этого еще в начале месяца забивали скот, чтобы потом иметь достаточно мяса. На Руси было принято в этот день совершать домашние дела всей семьей: вместе убирать, готовить и накрывать на стол.

В этот день также чествовали старших родственников. Бабушкам и дедушкам дарили теплые вещи и угощали сладостями.

10 января: народные приметы

У пращуров считалось хорошей приметой делать все сообща. Это считалось хорошим знаком и предпосылкой для того, чтобы загадать желание. Но для того, чтобы желание сбылось нужно было выполнить несколько условий: проговорить его вслух и потом больше никогда об этом не упоминать.

Также у предков были и другие приметы и поверья 10 января:

  • Если в этот день метель, то лето будет холодным и дождливым.
  • Безветренная погода и иней на деревьях предвещают урожайный год.
  • Сырая погода предвещает большой урожай льна.
  • Если снег падает крупными хлопьями, то в скором времени наступит оттепель.
  • Если громко чирикают воробьи, значит скоро будет потепление.
  • Сыграв свадьбу на Рождественский мясоед, пара проживет долго и счастливо.
  • Отсыревшая соль — к непогоде.
  • Тучи в этот день — к холодному лету.

Также хорошей приметой считается использовать в готовке блюд четверговую соль — ту, что была заготовлена в Великий четверг Страстной седьмицы.

10 января: народные запреты

  • Вязание — считалось, что рукоделие в этот день может запутать линии судьбы и нарушить отношения между возлюбленными.
  • Выносить мусор из дома — пращуры были уверены, что вместе с мусором можно "вынести" и благополучие из дома.
  • Держать окна и двери открытыми — согласно поверью, из-за этого незамужние женщины не смогут выйти замуж.

На Рождественский мясоед также считается плохой приметой заходить в дом с левой ноги. Согласно поверьям предков, из-за этого в дом могли проникать темные силы.

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