Прочистка канализации – профессиональный подход к решению проблемы

Проблема засора канализации возникает достаточно часто и не всегда есть возможность своими силами решить эту проблему. Отличный способ выйти из ситуации – обратиться к специалистам, которые автоматизируют процесс и дадут гарантию на свою работу. Применение специализированной техники не только обеспечит эффективность, но также и способствует сохранению качества сантехнического оборудования.

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Забитая канализация приводит к размножению бактерий, дискомфорту постояльцев, а иногда по всему помещению раздаются неприятные запахи. Специалистами компании "МонтажТехСервис" будет проведена прочистка канализации, чтобы исключить неприятные последствия и восстановить работоспособность сантехнического оборудования. На первых этапах проводится диагностика и последующая фактическая работа.

Способы прочистки канализации

Выбор технологии зависит от особенности засора и характеристик трубопровода. Исходя из этого, прочистка канализации может быть нескольких видов:

1. Химическая прочистка . В ванной комнате для устранения засоров подойдет очиститель на основе кислоты, ведь он отлично удаляет волосы. На кухне выбираются средства на основе щелочи;

2. Механическая чистка . Применяется гибкий вал с тросом и насадкой, чтобы была возможность механически протолкнуть засор или вытащить его из канализации;

3. Гидродинамическая прочистка . Вода под давлением подается в систему и засор разрушается;

4. Термический способ . Засор и затвердевший ил с жиром удаляются с помощью воды высокой температуры до 95 градусов.

Иногда способы будут комбинироваться, если ни один из них не показал должного результата. Также предоставляется аварийная прочистка канализации, когда нет возможности отложить очищение на следующий день. Услуга предоставляется даже в ночное время. После выполнения работы происходит анализ работы сантехнического оборудования, и даются рекомендации по его ремонту или замене.

Как заказать услугу прочистки?

Следует воспользоваться специальной формой на сайте или обратиться по телефону, чтобы рассказать об имеющейся проблеме. Специалисты предварительно дадут консультацию и подготовят бригаду для выезда.

Представители компании "МонтажТехСервис" всегда будут использовать такое оборудование, которое обеспечит эффективность и надежность результата. После выполнения работы предоставляются советы и рекомендации относительно профилактики засоров в будущем.