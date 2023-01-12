Прочищення каналізації – професійний підхід до вирішення проблеми

Проблема засмічення каналізації виникає досить часто і не завжди є можливість самотужки розв'язати цю проблему. Відмінний спосіб вийти із ситуації — звернутися до фахівців, які автоматизують процес та дадуть гарантію на свою роботу. Застосування спеціалізованої техніки не тільки забезпечить ефективність, але також сприяє збереженню якості сантехнічного обладнання.

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Забита каналізація призводить до розмноження бактерій, дискомфорту постояльців, інколи ж по всьому приміщенню лунають неприємні запахи. Фахівці компанії "МонтажТехСервіс" проведуть прочищення каналізації, щоб унеможливити неприємні наслідки та відновити працездатність сантехнічного обладнання. На перших етапах проводиться діагностика та подальша фактична робота.

Способи прочищення каналізації

Вибір технології залежить від особливості засмічення та характеристик трубопроводу. Виходячи з цього, прочищення каналізації може бути декількох видів:

1. Хімічна прочистка . У ванній кімнаті для усунення засоров підійде очищувач на основі кислоти, адже він чудово видаляє волосся. На кухні вибираються засоби на основі лугу;

2. Механічна чистка . Застосовується гнучкий вал із тросом та насадкою, щоб була можливість механічно проштовхнути засмічення або витягнути його з каналізації;

3. Гідродинамічне прочищення . Вода під тиском подається в систему та прочищається;

4. Термічний метод . Засор і затверділий мул із жиром видаляються за допомогою води високої температури до 95 градусів.

Іноді способи комбінуватимуться, якщо жоден з них не показав належного результату. Також надається аварійне прочищення каналізації, коли немає можливості відкласти очищення наступного дня. Послуга надається навіть у нічний час. Після виконання роботи відбувається аналіз роботи сантехнічного обладнання, і надаються рекомендації щодо його ремонту або заміни.

Як замовити послугу прочищення?

Слід скористатись спеціальною формою на сайті або звернутися за телефоном, щоб розповісти про проблему. Фахівці попередньо дадуть консультацію та підготують бригаду для виїзду.

Представники компанії "МонтажТехСервіс" завжди будуть використовувати таке обладнання, яке забезпечить ефективність та надійність результату. Після виконання роботи надаються поради та рекомендації щодо профілактики засорів у майбутньому.