Мгновенное пополнение Kyivstar

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Сегодня украинский мобильный оператор Киевстар является одним из лидеров в предоставлении телекоммуникационных услуг на территории страны. Чтобы достичь такого результата, компания непрерывно развивалась и совершенствовала качество обслуживания с 1994 года. Сейчас клиентская база оператора насчитывает примерно 25 миллионов пользователей, поэтому вопрос "как и где лучше пополнить Киевстар" всегда актуален. И поможет решить этот вопрос универсальный сервис City24.

Пополнение мобильного будет доступно как со смартфона, так и с других устройств, например, ноутбука, компьютера или планшета. Через сайт Сити24 вам будет достаточно ввести номер телефона и сумму платежа. Обратите внимание, чтобы воспользоваться City 24, вам даже не потребуется регистрация. После этого вы сможете указать информацию карты, с которой желаете пополнить мобильник, и подтвердить платеж. Альтернативой заполнению карточных данных станет Google Pay, если он подключен и авторизирован в вашем браузере. Для оплаты принимаются карты Visa, Master Card, Простир и OTP Bank, и все происходит в несколько кликов. Вне зависимости от карточки деньги поступят через пару мгновений.

Через сайт также есть возможность оплатить домашний интернет или же осуществить оплату по номеру лицевого счета. Алгоритм действий практически идентичный, поэтому у пользователей не возникает вопросов или проблем. А постоянные клиенты с удовольствием используют приложение, которое доступно для устройств на Android и iOS круглосуточно в режиме реального времени.

Еще одно преимущество системы — это минимальная комиссия при пользовании разными опциями. Стоит учитывать то, что комиссия поступает не только платежному сервису, но также банку-эквайеру Kyivstar. Эта сумма является обязательной и уплачивать ее придется и при обслуживании на других ресурсах, но у Сити 24 она самая маленькая, так что это лучшее решение для вас.

В случае, если возникла необходимость оплатить услуги, а под рукой нет гаджета с подключением к Wi-Fi или интернету, то вам поможет один из тысяч терминалов самообслуживания, расположенных по всей Украине. Чтобы воспользоваться им, вам понадобится знать телефон или лицевой счет и иметь наличные деньги. Процесс зачисления средств также происходит достаточно быстро, всего считанные минуты.

Какие преимущества Сити24?

Круглосуточная доступность, которая позволяет решить все платежные вопросы с доступом к системе.

Безопасность данных, гарантируемая благодаря официальному признанию Национальным банком Украины и разработанным протоколам защиты, которые соответствуют всем необходимым стандартам.

Оперативность в работе и экономия времени, ведь все делается в несколько кликов, а средства зачисляются в пару мгновений.

Возможность также оплачивать кредиты, штрафы, учебу, телевидение, коммуналку, такси и даже проездные билеты.

Выбирайте лучшее для своего комфорта вместе с City24!