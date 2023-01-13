Миттєве поповнення Kyivstar

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Сьогодні український мобільний оператор Київстар є одним із лідерів у наданні телекомунікаційних послуг на території країни. Щоб досягти такого результату, компанія безперервно розвивалася та вдосконалювала якість обслуговування з 1994 року. Зараз клієнтська база оператора налічує приблизно 25 мільйонів користувачів, тому питання "як і де краще поповнити Київстар" завжди актуальне. І допоможе розв'язати це питання універсальний сервіс City24.

Поповнення мобільного буде доступне як зі смартфона, так і з інших пристроїв, наприклад ноутбука, комп'ютера або планшета. Через сайт Сіті24 вам буде достатньо ввести номер телефону та суму платежу. Зверніть увагу, щоб скористатися City24, вам навіть не знадобиться реєстрація. Після цього ви зможете вказати інформацію картки, з якої бажаєте поповнити мобільний телефон, і підтвердити платіж. Альтернативою заповнення карткових даних стане Google Pay, якщо він підключений та авторизований у вашому браузері. Для оплати приймаються картки Visa, Master Card, Простір та OTP Bank, і все відбувається у кілька кліків. Незалежно від картки гроші надійдуть за кілька миттєвостей.

Через сайт також є можливість оплатити домашній інтернет або здійснити оплату за номером особового рахунку. Алгоритм дій практично ідентичний, тому у користувачів немає питань чи проблем. А постійні клієнти із задоволенням використовують програму, яка доступна для пристроїв на Android та iOS цілодобово в режимі реального часу.

Ще одна перевага системи — це мінімальна комісія для користування різними опціями. Варто враховувати те, що комісія надходить не лише платіжному сервісу, а й банку-еквайру Kyivstar. Ця сума є обов'язковою і сплачувати її доведеться і для обслуговування на інших ресурсах, але у Сіті24 вона найменша, так що це найкраще рішення для вас.

Якщо виникла потреба оплатити послуги, а під рукою немає гаджета з підключенням до Wi-Fi або інтернету, то вам допоможе один із тисяч терміналів самообслуговування, розташованих по всій Україні. Щоб скористатися ним, вам знадобиться телефон або особовий рахунок і мати готівку. Процес зарахування коштів також відбувається досить швидко, лише лічені хвилини.

Які переваги Сіті24?

Цілодобова доступність, що дозволяє розв'язувати всі платіжні питання з доступом до системи.

Безпека даних гарантована завдяки офіційному визнанню Національним банком України та розробленим протоколам захисту, які відповідають усім необхідним стандартам.

Оперативність у роботі та економія часу, адже все робиться у кілька кліків, а кошти зараховуються за кілька миттєвостей.

Можливість також оплачувати кредити, штрафи, навчання, телебачення, комуналку, таксі та навіть проїзні квитки.

Вибирайте найкраще для свого комфорту разом із City24!