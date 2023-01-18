Война поставила под угрозу рынок табака в Украине: производители предлагают решения

Табачная отрасль является одним из крупнейших налогоплательщиков, но из-за военных действий и нового законодательства не сможет работать, пишет РБК-Украина.

"Если Украина потеряет табачное производство, вместе с ним она потеряет и валютную выручку (около 50% сигарет украинского производства сейчас идет на экспорт) и одного из крупнейших налогоплательщиков. В последние годы табачная отрасль генерировала почти 7% всех налоговых поступлений", — говорится в статье.

Издание объясняет, что проблема возникла с исполнением закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о здравоохранении населения от вредного влияния табака" № 1978-IX, принятом в декабре 2021 года. Среди требований: с января 2024 года увеличить площадь предупреждений на пачках до 65% от размера упаковки, а формой каждой пачки должен быть прямоугольный параллелепипед.

На время принятия закона табачная отрасль полностью с ним согласилась, однако после 24 февраля 2022 года стало ясно, что выполнить закон в части изменения упаковки стало невозможно.

Как отмечается, производители табачных изделий лишены возможности произвести переоснащение своих линий. В "Укртютюне" объяснили, что производитель, устанавливающий и налаживающий оборудование, не готов отправлять специалистов в страну, на территории которой ведутся боевые действия.

"Укртютюн" представляет интересы 4-х международных компаний: "Филипп Моррис Украина", "Табачная компания B.A.T – Прилуки", "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", "Империал Тобако Юкрейн".

Их фабрики находятся, в частности, в Черниговской, Полтавской областях, Харькове и Киеве. Упаковку заказывали у компании "Амкор", фабрика которой расположена в Дергачах Харьковской области, а сейчас закрыта. Табачные компании начали закупать упаковку у разных поставщиков в Европе, которым тоже пришлось срочно менять свое оборудование.

"Но предприятия в ЕС из-за увеличенной нагрузки не всегда успевают напечатать то, что мы заказали", – рассказал специалист по производству одной из табачных компаний.

Кроме того, изменение формы пачки требует замены элементов линий на фабриках в Украине. "Производители оборудования не хотят рисковать жизнью своих специалистов и ни один украинский закон не заставит их это делать", – объяснил специалист.

"Никто из производителей, в том числе и табачные компании, не имеют технологической возможности проводить переоснащение производства… Никто сейчас не уверен в сроках завершения войны, поэтому никто не решится завозить в Украину оборудование, которое может быть уничтожено в результате ракетных обстрелов". Как и сами производственные мощности табачных фабрик", – считает экономический эксперт Борис Кушнирук.

"Укртютюн" считает, что лучшим выходом является отсрочка переходного периода по новой форме пачек. Соответствующее обращение ассоциация направила на имя президента.