Війна поставила під загрозу ринок тютюну в Україні: виробники пропонують рішення

Тютюнова галузь є одним з найбільших платників податків, але через воєнні дії та нове законодавство не зможе працювати, пише РБК-Україна.

"Якщо Україна втратить тютюнове виробництво, разом з ним вона втратить і валютну виручку (близько 50% сигарет українського виробництва зараз йде на експорт) та одного з найбільших платників податків. Останні роки тютюнова галузь генерувала майже 7% всіх податкових надходжень", — йдеться у статті.

Видання пояснює, що проблема виникла із виконанням закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну" № 1978-IX, прийнятим у грудні 2021 року. Серед вимог: з січня 2024 року збільшити площу попереджень на пачках до 65% від розміру упаковки, а формою кожної пачки має бути прямокутний паралелепіпед.

На час прийняття закону тютюнова галузь повністю з ним погодилась, однак після 24 лютого 2022 року стало зрозуміло, що виконати закон у частині зміни упаковки стало неможливо.

Як зазначається, виробники тютюнових виробів позбавлені можливості провести переоснащення своїх ліній. В "Укртютюні" пояснили, що виробник, який встановлює і налагоджує обладнання, не готовий відправляти фахівців у країну, на території якої ведуться бойові дії.

"Укртютюн" представляє інтереси 4-х міжнародних компаній: "Філіп Морріс Україна", "Тютюнова компанія B.A.T – Прилуки", "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна", "Імперіал Тобако Юкрейн".

Їхні фабрики розташовані, зокрема, у Чернігівській, Полтавській областях, Харкові та Києві. Упаковку вони замовляли в компанії "Амкор", фабрика якої розташована у Дергачах Харківській області, а зараз зачинена. Тютюнові компанії почали закуповувати упаковку у різних постачальників в Європі, яким теж довелося терміново міняти своє обладнання.

"Але підприємства в ЄС через збільшене навантаження не завжди встигають надрукувати те, що ми замовили", – розповів фахівець з виробництва однієї з тютюнових компаній.

Крім того, зміна форми пачки потребує заміни елементів ліній на фабриках в Україні. "Виробники обладнання не хочуть ризикувати життям своїх фахівців і жоден український закон не змусить їх це робити", — пояснив спеціаліст.

"Ніхто з виробників, у тому числі і тютюнові компанії, не мають технологічної можливості проводити переоснащення виробництва… Ніхто зараз не впевнений у строках завершення війни, тому ніхто не наважиться завозити в Україну обладнання, яке може бути знищено внаслідок ракетних обстрілів. Як і самі виробничі потужності тютюнових фабрик", – вважає економічний експерт Борис Кушнірук.

"Укртютюн" вважає, що найкращим виходом є відтермінування перехідного періоду щодо нової форми пачок. Відповідне звернення асоціація направила на ім’я президента України.