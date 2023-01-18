Как очистить волосы после укладки со стайлинговыми средствами

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Пасты, гели, лаки — эти средства позволяют создать фантастическую прическу, но в то же время сильно загрязняют кожу головы. Это может привести к истончению, ломкости, жирности и даже выпадению волос. Чтобы наслаждаться красивой прической и не переживать за состояние волос и кожи необходимо тщательно вымывать средства для стайлинга. В этой статье мы расскажем, как сделать это правильно и качественно.

Эффективный шампунь

Лучшие шампуни для комфорта кожи головы и красоты волос — на бессульфатной основе. Но если нужно вымыть стайлинговый продукт, они могут не подойти, поскольку имеют мягкие очищающие компоненты и могут не растворить все загрязнения. В этом случае лучше предпочесть высокоэффективные шампуни для качественного очищения.

К примеру, можете обратить внимание на детокс-шампунь Maxi.Wash бренда Kevin.Murphy. Благодаря активному составу с мицеллами и АНА-кислотами он эффективно удаляет загрязнения с кожи головы, отшелушивает старые клетки и оказывает освежающее действие. Также пригодятся шампуни на основе сульфатов без значительного количества растительных масел в составе. Они могут эффективно смыть остатки стайлингового средства с волос и кожи головы, чтобы предотвратить образование пленки на ее поверхности.

Правильная техника

Важно не только чем вы моете голову, но и как вы это делаете. Если при обычных условиях достаточно просто вспенить шампунь и смыть его, то после стайлинга нужно приложить немного больше усилий и внимания.

Например, при необходимости стоит дважды вымыть волосы. Первый раз делайте все, как обычно, и попытайтесь смыть большую часть загрязнений и стайлинга, особое внимание уделяя волосам. Когда намылите голову второй раз, тщательно вымойте кожу головы. Для этого можно воспользоваться специальной массажной щеткой, например, Kevin.Murphy Scalp.Spa Brush. Она качественно вспенивает шампунь, удаляет стойкие загрязнения и улучшает микроциркуляцию кожи.

Чтобы сохранить эффект свежести и чистоты, будьте осторожны с маской и кондиционером. Не наносите эти средства на корни и кожу головы. Если у вас тонкие волосы, отсутствует объем, старайтесь после стайлинга использовать более легкую маску или бальзам, чтобы не утяжелить их.

Глубокое очищение

Если вы периодически используете стайлинг, помните, что ухоженность волос и хорошее состояние кожи головы невозможны без глубокого очищения. Даже при качественном мытье самые стойкие вещества могут покрыть кожу сплошной пленкой, которая закупоривает поры, препятствует росту волос и провоцирует сыпь и воспаление.

Предотвратить это поможет скраб или средство для пилинга кожи головы, например, Kevin.Murphy Scalp.Spa Scrub. Большинство таких продуктов сочетают химическое и механическое действие, поэтому качественно очищают поры и восстанавливают микробиом кожи головы. Также они помогают выполнить массаж, который улучшает питание фолликулов и способствует росту волос.

Чтобы процедура была более эффективной, проведите комплексное очищение. Сначала примените профессиональный шампунь для глубокого очищения, а во время скрабирования кожи головы воспользуйтесь массажной щеточкой с редкой закругленной щетиной. Если вас беспокоят воспаления, раздражения или чрезмерная жирность кожи головы, можете нанести специальный тоник или лосьон.

Советы от экспертов

Если вы почти каждый день укладываете волосы, выбирайте средства на водной основе. Они легко растворяются в воде и прекрасно смываются мягкими, бессульфатными шампунями.

Наносите минимальное количество средства для укладки, необходимое для желаемого эффекта. Если используетеего слишком много, прическа будет выглядеть неопрятно и вымыть волосы будет очень сложно.

Вовремя смывайте стайлинговый продукт, так как он обезвоживает волосы и может осесть на коже головы.

Регулярно очищайте щетку. На ее щетинках оседает себум и остатки средств, которые затем загрязняют уже вымытые волосы.

Смело экспериментируйте, создавайте невероятные прически и подбирайте любимые стайлинговые средства, а наши рекомендации помогут позаботиться о красоте волос!