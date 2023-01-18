Як очищувати волосся після укладення зі стайлінговими засобами

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Пасти, гелі, лаки — ці засоби дають можливість створити фантастичну зачіску, але водночас сильно забруднюють шкіру голови. Це може призвести до стоншення, ламкості, жирності та навіть випадіння волосся. Щоб насолоджуватися гарною зачіскою та не переживати за стан волосся й шкіри, необхідно ретельно вимивати засоби для стайлінгу. У цій статті ми розповімо, як зробити це правильно та якісно.

Ефективний шампунь

Найкращі шампуні для комфорту шкіри голови та краси волосся — на безсульфатній основі. Але якщо потрібно вимити стайлінговий продукт, вони можуть не підійти, адже мають м’які очищувальні компоненти та можуть не розчинити всі забруднення. У цьому випадку ліпше віддати перевагу високоефективним шампуням для якісного очищення.

До прикладу, можете звернути увагу на детокс-шампунь Maxi.Wash бренду Kevin.Murphy. Завдяки активному складу з міцелами та АНА-кислотами він ефективно видаляє забруднення зі шкіри голови, відлущує старі клітини й чинить освіжаючу дію. Також стануть у пригоді шампуні на основі сульфатів без значної кількості рослинних олій у складі. Вони можуть доволі ефективно змити залишки стайлінгового засобу з волосся та шкіри голови, щоб запобігти утворенню плівки на її поверхні.

Правильна техніка

Важливо не лише, чим ви миєте голову, а і як ви це робите. Якщо за звичайних умов достатньо просто спінити шампунь і змити його, то після стайлінгу потрібно докласти трохи більше зусиль і уваги.

Наприклад, за потреби необхідно двічі вимити волосся. Першого разу робіть усе як звичайно і спробуйте змити більшу частину бруду та стайлінгу, особливу увагу приділяючи волоссю. Коли намилите голову вдруге, ретельно вимийте шкіру голови. Для цього можна скористатися спеціальною масажною щіткою, наприклад, Kevin.Murphy Scalp.Spa Brush. Вона якісно спінює шампунь, видаляє стійкі забруднення та поліпшує мікроциркуляцію у шкірі.

Щоб зберегти ефект свіжості й чистоти, будьте обережні з маскою та кондиціонером. Не наносьте ці засоби на корені й шкіру голови. Якщо у вас тонке волосся, відсутність об’єму, намагайтеся після стайлінгу використовувати більш легку маску або бальзам, щоб не переобтяжити його.

Глибоке очищення

Якщо ви періодично використовуєте стайлінгові засоби, пам’ятайте, що доглянутість волосся та хороший стан шкіри голови неможливі без глибокого очищення. Навіть за умови якісного миття найстійкіші речовини можуть покрити шкіру суцільною плівкою, яка закорковує пори, перешкоджає росту волосся й провокує висипи й запалення.

Запобігти цьому допоможе скраб або засіб для пілінгу шкіри голови, наприклад, Kevin.Murphy Scalp.Spa Scrub. Більшість таких продуктів поєднують хімічну та механічну дію, тому якісно очищують пори й відновлюють мікробіом шкіри голови. Також вони допомагають виконати масаж, який поліпшує живлення фолікулів та сприяє росту волосся.

Щоб процедура була ефективнішою, проведіть комплексне очищення. Спершу застосуйте професійний шампунь для глибокого очищення, а під час скрабування шкіри голови, скористайтеся масажною щіточкою з рідкою заокругленою щетиною. Якщо вас турбують запалення, подразнення або надмірна жирність шкіри голови, можете нанести спеціальний тонік або лосьйон.

Поради від експертів

Якщо ви майже щодня укладаєте волосся, вибирайте засоби на водній основі. Вони легко розчиняються у воді та чудово змиваються навіть м’якими, безсульфатними шампунями.

Наносьте мінімальну кількість засобу для укладання, яка необхідна для бажаного ефекту. Якщо використаєте його занадто багато, зачіска матиме неохайний вигляд і вимити волосся буде дуже складно.

Вчасно змивайте стайлінговий продукт, оскільки він зневоднює волосся й може осісти на шкірі голови.

Регулярно очищайте щітку. На її щетинках осідає себум і залишки засобів, які потім забруднюють вже вимите волосся.

Сміливо експериментуйте, створюйте неймовірні зачіски та підбирайте улюблені стайлінгові засоби, а наші рекомендації допоможуть подбати про красу волосся!