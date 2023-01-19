Украинские активисты проведут акции в рамках всемирной кампании "#UkraineUnitedWithTheWorld"

В масштабных акциях, посвященных Дню Соборности Украины, примут участие активисты, представители диаспор, местные жители и, возможно, украинские защитники, которые находятся на лечении или реабилитации в городах проведения мероприятий.

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С 21 по 22 января украинцы в разных странах мира проведут демонстрации в рамках всемирной кампании #UkraineUnitedWithTheWorld, посвященной Дню Соборности Украины, который ежегодно отмечается 22 января.

Участники акций планируют стать в своеобразную "Цепь единства с миром" вокруг или напротив памятников, зданий или узнаваемых сооружений в своих городах, держа в руках флаг Украины, флаг страны, в которой проводится акция, и флаги других стран, которые сегодня активно поддерживают Украину, тем самым демонстрируя, что весь цивилизованный мир сегодня объединен с Украиной.

Координаторы кампании #UkraineUnitedWithTheWorld отмечают, что сегодня Украина соборна со всем миром. Наше государство выстояло и продолжает сопротивляться агрессору благодаря поддержке всего мира. Весь демократический мир сегодня объединен вокруг Украины, поэтому украинцы благодарят мир за поддержку и за то, что благодаря ей она противостоит врагу. Россия в то же время стремится уничтожить население Украины и восстановить СССР в тех географических границах, в которых он существовал на момент своего распада.

По словам координаторов всемирной кампании #UkraineUnitedWithTheWorld, сегодня как никогда важно остановить современную РФ, понимающую исключительно язык силы. Этого можно добиться только путем победы ВСУ на поле боя, поэтому Украине срочно требуется современное западное оружие и ужесточение экономических санкций против страны-агрессора.

Партнерами этого проекта являются следующие организации: KLYCH, Underdog Ukraine, "Креативные силы Украины". Сами демонстрации состоятся в странах Европейского Союза, США, Канаде и Австралии. В масштабных акциях примут участие активисты и представители украинских диаспор, местные жители и, возможно, украинские защитники, которые находятся на лечении или реабилитации в городах проведения акций.

Координаторы, которые будут отвечать за демонстрации во многих городах мира, дополнительно сообщат о времени и месте организации митингов.