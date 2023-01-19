Українські активісти проведуть акції у рамках всесвітньої кампанії "#UkraineUnitedWithTheWorld"

У масштабних акціях, присвячених Дню Соборності України, візьмуть участь активісти, представники діаспор, місцеві жителі та, можливо, українські захисники, які перебувають на лікуванні чи реабілітації у містах проведення заходів.

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З 21 по 22 січня українці в різних країнах світу проведуть демонстрації в рамках всесвітньої кампанії #UkraineUnitedWithTheWorld, яка присвячена Дню Соборності України, що відзначається щорічно 22 січня. Учасники акцій планують стати у своєрідний "Ланцюг Єдності зі світом" довкола чи навпроти памʼятників, будівель чи впізнаваних споруд у своїх містах, тримаючи у руках прапор України, прапор країни у якій проводиться акція та прапори інших країн, які сьогодні активно підтримують Україну, тим самим демонструючи, що весь цивілізований світ сьогодні об'єднаний з Україною.

Координатори кампанії #UkraineUnitedWithTheWorld зазначають, що сьогодні Україна соборна з усім світом. Наша держава вистояла та продовжує чинити опір агресору завдяки підтримці з боку цілого світу. Увесь демократичний світ сьогодні об'єднаний навколо України, через що українці дякують світові за підтримку і за те, що завдяки їй вона протистоїть ворогу. Росія, в той самий час, прагне знищити населення України та відновити Радянський Союз у тих географічних межах, в яких він існував на момент свого розпаду.

За словами координаторів всесвітньої кампанії #UkraineUnitedWithTheWorld, сьогодні як ніколи важливо зупинити сучасну РФ, яка розуміє виключно мову сили. Цього можна досягти лише шляхом перемоги ЗСУ на полі бою, тому Україні терміново потрібна сучасна західна зброя та посилення економічних санкцій проти країни-агресора.

Партнерами цього проєкту є наступні організації: KLYCH, Underdog Ukraine, "Креативні сили України". Самі демонстрації відбудуться у країнах Європейського Союзу, США, Канаді та Австралії. У масштабних акціях братимуть участь активісти й представники українських діаспор, місцеві мешканці та, можливо, українські захисники, які перебувають на лікуванні або реабілітації в містах проведення акцій.

Координатори, які відповідатимуть за демонстрації у багатьох містах світу, додатково повідомлять про час та місце організації мітингів.