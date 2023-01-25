Самоорганизованные жители в Киеве преодолевают Blackout

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По данным Укрэнерго, 16 декабря 2022 года массированные ракетные обстрелы электроэнергетической инфраструктуры Украины со стороны российской федерации привели к критическим повреждениям и введению чрезвычайного положения в энергетике.

Фактически это означает, что из-за повреждений подстанций и генерирующих мощностей нет технической возможности обеспечить электричеством более 50% потребителей страны. В Киеве и Киевской области ситуация зафиксирована одной из самых сложных.

Антикризисный опыт генерируется жителями ОСМД и ЖСК города Киева. В столичных новостройках начинают приниматься организованные решения о самообеспечении источником резервного питания инфраструктуры на случай блекаута.

Одним из знаковых в городе и официально первым в Соломенском р-не стал технический кейс ОСМД дома по ул. Соломенская 20В. Разработав проектную документацию и подав заявление на участие в механизме городской целевой программы частичной компенсации стоимости закупки электрогенераторов, жители создали влиятельный прецедент по бесперебойности работы экстренной инфраструктуры. Кейс прокомментировали Глава ОСМД Светлана Васильевна Синева и Главный инженер ОСМД Соломенская 20В Максим Петренко.

Когда и кем было принято решение решать вопросы с генератором самостоятельно? Как проходили сборы финансов в ЖК? Бюджеты вашего кейса?

Светлана Синева: Ощущая проблему с блекаутом с ноября 2022 года, потому что здесь живем и все на себе чувствуем, было принято правлением ОСМД решение продлить максимальную жизнеспособность дома.

У нас 300 квартир и обсуждения в группе всегда есть. Прежде, чем жители начали дискуссию, правление предварительно прорабатывало вопрос. Изучали моменты, которые могут быть: плюсы и минусы. Была поставлена техническая задача обслуживающей организации "перевести наши коммуникации на работу генератора во время аварийных ситуаций".

Первоочередной целью было решение моментов запуска наших систем отопления, воды, видеонаблюдения и запитывание оборудования Интернет-провайдеров. Планируем запустить лифт для работы в аварийном режиме, почасово "на дотягивание", как отдельный проект. Обязательно аварийное питание ступеней и холла, у нас много людей с детьми, они постоянно в движении.

Стоимость генератора 300 тыс. И 200 тыс. — проводимые технические работы: проектная документация, прокладка кабелей. Инженер для обслуживания генераторной на аутсорсе ориентировочно обходиться до 10 тыс. грн. в месяц. В настоящее время ОСМД выделили собственные средства, это наш резервный фонд.

Далее, обязательно общее собрание совладельцев, с целью распределить между собственниками часть расходов на проект. Сумма прописывается в квитанциях с 1 декабря, она небольшая: порядка 26 гривен за м.кв. Это разовый вклад.

По истечении первого месяца, поймем сколько нужно средств. Таким же образом, в квитанции будут выставлены счета за дополнительные затраты на обслуживание генератора. Жители все видят, оценивают, понимают, что происходит.

Для нашего дома выделить 500 тысяч гривен — это много. Хотелось бы, чтобы нас поддержало государство и город. Чтобы эта сумма была частично возмещена и за счет вклада жителей, и за счет программы частичной компенсации по установке генератора.

Есть проект решения горсовета о частичном возмещении независимых источников электрической энергии, в формате изменений в программу повышения энергоэффективности и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Киева на 2021-2025 годы.

Не только генераторы подпадают под определение. Можно добавить солнечные панели, инверторы, аккумуляторы. 210 миллионов заложено на 2023 год.

Интересный нюанс. В настоящее время программой предусмотрена компенсация стоимости генератора в размере 75% от стоимости, но не более 80 тыс. грн. пороговая сумма компенсации. Мы с инициативной группой работаем над тем, чтобы благодаря изменениям в проект в Киевсовете в будущем сумма компенсации была увеличена: исходя из потребностей дома. Программа компенсации сегодня рассчитана исключительно на ОСМД, жилищно-строительные кооперативы и дома, которые в установленном законном порядке о жилищно-коммунальных услугах, из-за решений совладельцами дома, избрали управляющего на общем собрании.

Кстати, по поводу провайдеров связи и Интернет – отдельный вопрос. Как они реагировали, устанавливали дополнительное оборудование или жители стали обращаться?

Максим Петренко: Ситуация с телеком в Соломенском р-не. не уникальна. Проявилась техническая несостоятельность оборудования для длительных отключений. Их бесперебойники на промежуточных распределительных узлах работали три-четыре часа, затем разряжались. Будем откровенны, решение способное выдержать несколько дней Блэкаут стоит космических денег и ресурсов на модернизацию сетей. При этом активно развивающиеся интернет-провайдеры имеют более оперативную цепочку принятия решений. У них быстрее проходит план по установке источников бесперебойного питания и аккумуляторов на свое оборудование.

В нашем доме Интернет-провайдер Коло.ТБ первый начал это делать. Большие молодцы, вижу, как в группе общаются с людьми. Это очень важно в нашей ситуации: решать проблему технологически и коммуникационно.

Понимаете, люди могут выдержать какое-то время без воды, тепла и света. Есть теплые вещи, есть магазин. Без интернета и связи с миром в разы тяжелее. Оперативные новости по ситуации во время обстрелов, экстренная помощь, связь с близкими. Специалисты в массе перешли на удаленную работу, доступ к интернету в рабочий прайм-тайм — залог финансового обеспечения большинства семей.

В моменты отключения света массово используется мобильный интернет, вышки начинают "тупить", теряется качество GSM-связи и скорость мобильного интернета, они работают с перебоями, поэтому наличие фиксированного (домашнего) интернета необходимо. Имеющиеся у большинства провайдеров аккумуляторы имеют ограниченный "срок жизни" – всего 300 циклов (АКБ). И в нынешнем режиме на второй-третий месяц аварийной работы начинают деградировать. Их немалая стоимость и необходимость постоянной замены по всей сети – это не только недешево, но и не быстро.

Аккумуляторам нужно время для заряда, в среднем 5-7 часов. С нынешними графиками отключений, когда энергоснабжение может отсутствовать больше 8-10 часов, это становится невозможно. Возникает ситуация, когда АКБ не успевают зарядиться, средства потрачены, а результат неутешителен. Именно поэтому, для обеспечения жителей доступом, крайне важно подключать к генераторам оборудование провайдеров. При мощности генератора в 20 кВт это абсолютно незаметная нагрузка. Провайдеры не тратят ресурсы времени на поддержку домовых аккумуляторов, а фокусируются на базовых узлах, более стратегически важных с точки зрения технологии. Такой подход к распределению секторов ответственности обеспечит бесперебойный интернет в критический момент.

Каковы особенности проекта технического задания генераторной? Какие в будущем моменты обслуживания с техникой безопасности? Сколько часов специалисту нужно в месяц?

Светлана Синева: Трехфазный дизельный генератор – новое для нас инженерное оборудование, поэтому специалист для обслуживания необходим. Он будет заливать горючее, менять смазку, проводить техосмотр. Работы несколько часов в день. Поделиться техническим заданием, возможно, но это очень индивидуально.

Наше техническое решение – это дизельный генератор с защитным кожухом Almaraa -28 kva, номинальной мощностью 22 KW, также для обеспечения бесперебойного питания пожарной системы дома (26 этажей), дополнительно приобретенные и установленные аккумуляторы ORION AGM 12B 12 A/r 14. 12B 7 A/r реметрический, свинцово-кислотный – 7 шт. Обратите внимание, что к сетям дома также подключены еще 2 дизельных генератора, которые обеспечивают бесперебойную работу офисных помещений.

Всю документацию по дому проанализировали повторно по всем инженерным коммуникациям. Наш кейс разве что поможет активизировать мозг: для каждого дома он индивидуален. Этим должны заниматься обученные люди и соответствующие организации.

Максим Петренко: Есть определенные регламенты, как при запуске, так и при эксплуатации генератора. Что касается подключения, это резервное питание, чтобы избежать перетока токов, когда оборудование будет смонтировано согласно проектной документации, мы передаем информацию на диспетчерскую Киевские электросети, то есть диспетчерам локальной энергосистемы. Диспетчер в дальнейшем будет четко знать, что у нас на время отключения включается резервное питание. Чтобы при включении не было встречного тока.

То есть решение ОСМД Соломенска 20В фактически является минимальным набором необходимых технических потребностей на данный момент?

Светлана Синева: Да. При этом наш кейс еще более-менее прост. Есть один теплопункт отопительной и насосной станции холодной воды. Есть дома у которых восемь теплопунктов только на отопление. Три – холодной воды.

Понимаете, практически сейчас на генераторе будет жить весь дом. Если были упущения или что-то сделано неверно, кроме того, что выйдет из строя генератор, могут быть повреждены и тепловые устройства, и циркуляционные, водные и так далее. Это очень важно – рациональное техническое задание. Украинцы должны уметь себя обезопасить. На полное восстановление энергетики Украины уйдет несколько лет при отсутствии новой эскалации со стороны российской федерации.

С точки зрения организованности жильцов, дом должен быть пунктом несокрушимости.

Следует сказать о необходимости объединения инициативных групп для решения вопросов консолидированно. Таким образом, происходит более конструктивный диалог с поставщиками услуг. Это показывает наш опыт.

* Перед выходом материала для издания получили комментарий руководителя Интернет-провайдера Коло.ТВ относительно ситуации – энергетического антикризиса.

Максим Семочкин: Все усилия провайдеров в условиях блекаута и аварийных отключений направлены на поддержку работы сети, а именно ядра и основных узлов связи, идущих в дома. Мы, провайдеры – ясно понимаем важность бесперебойного интернет-соединения, особенно во время длительных отключений. Также государство обязало провайдеров за свой счет поддерживать объекты критической инфраструктуры и точки несокрушимости на что необходимы немалые усилия. Мы приветствуем те ОСМД и тех социально ответственных граждан, которые на местах решают вопросы резервного питания для поддержания жизнеспособности своих домов, в том числе питания оборудования провайдеров.

Интервью: Дмитрий Стрелецкий