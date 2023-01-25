Самоорганізовані мешканці у Києві долають Blackout

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За даними Укренерго, 16 грудня 2022 року масовані ракетні обстріли електроенергетичної інфраструктури України з боку російської федерації призвели до критичних пошкоджень та запровадження надзвичайного стану в енергетиці. Фактично він означав, що через пошкодження підстанцій та генеруючих потужностей немає технічної можливості забезпечити електрикою більше ніж 50% споживачів країни. В Києві та Київській області ситуацію зафіксовано однією із найважчих.

Антикризовий досвід генерується мешканцями ОСББ та ЖБК міста Києва. В столичних новобудовах починають прийматись організовані рішення щодо самозабезпечення джерелом резервного живлення інфраструктури на випадок блекауту.

Одним зі знакових у місті та офіційно першим у Солом’янському р-ні став технічний кейс ОСББ будинку по вул. Солом’янська 20В. Розробивши проєктну документацію та подавши заяву на участь у механізмі міської цільової програми часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів, мешканці створили впливовий прецедент із забезпечення безперебійності роботи екстреної інфраструктури. Кейс прокоментували Голова ОСББ Світлана Синьова та Головний інженер ОСББ Солом’янська 20В Максим Петренко.

Коли та ким було прийнято рішення вирішувати питання з генератором власними силами? Як відбувалися збори фінансів в ЖК? Бюджети вашого кейса?

Світлана Синьова: Вбачаючи проблему із блекаут від листопада 2022, бо тут живемо і все на собі відчуваємо, було прийнято правлінням ОСББ рішення подовжити максимальну життєздатність будинку.

У нас 300 квартир і обговорення в групі завжди є. Перед тим, як мешканці почали дискусію, правління попередньо опрацьовувало питання. Вивчали моменти, які можуть бути: плюси та мінуси. Було поставлено технічне завдання обслуговуючій організації "перевести наші комунікації на роботу генератора під час аварійних ситуацій".

Першочерговою метою було вирішення моментів щодо запуску наших систем опалення, води, відеоспостереження та заживити обладнання Інтернет-провайдерів. Плануємо запустити ліфт до роботи в аварійному режимі, погодинно "на дотягування", як окремий проєкт. Обов’язково аварійне живлення сходин та холу, у нас багато людей із дітьми, вони постійно пересуваються.

Вартість генератора 300 тис. та 200 тис. технічні роботи, які проведені: проєктна документація, прокладення кабелів. Інженер для обслуговування нашої генераторної на аутсорсі має орієнтовно обходитись до 10 тис. грн на місяць. Коли генераторна запрацює, через певний час ми зрозуміємо картину.

Наразі ОСББ виділили власні кошти. Це резервний фонд, те що ми тримали на рахунку.

Далі, обов’язкові загальні збори співвласників, з метою розподілити між власниками частину витрати на проєкт. Сума прописується у квитанціях з 1 грудня, вона не є великою: порядку 26 гривень за м.кв. Це разовий внесок.

По завершенні першого місяця, зрозуміємо скільки потрібно коштів. Таким же чином у квитанції будуть виставлені рахунки: додаткові витрати на обслуговування генератора. Мешканці все бачать, оцінюють, розуміють що відбувається.

Для нашого будинку виділити 500 тис. грн це багато. Хотілося б, щоб нас підтримали держава та місто. Щоб ця сума була частково покрита коштом внеску мешканців, і обіцяної програми часткової компенсації зі встановлення генератора.

Є проєкт рішення міськради про часткове відшкодування незалежних джерел електричної енергії, у форматі змін до програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки.

Не тільки генератори підпадають під визначення. Можна додати сонячні панелі, інвертори, акумулятори. 210 мільйонів закладено на 2023 рік.

Цікавий нюанс. На цей момент програмою передбачена компенсація вартості генератора у розмірі 75% від вартості, але не більше 80 тис. грн порогова сума компенсації. Ми з ініціативною групою працюємо над тим, щоб через майбутні зміни до проєкту у Київраді сума компенсації була збільшена, виходячи із потреб будинку. Програма із компенсації розрахована наразі виключно на ОСББ, житлово-будівельні кооперативи та будинки, котрі у встановленому законному порядку про житлово-комунальні послуги, через рішення співвласниками будинку, обрали управителя на загальних зборах.

До речі, щодо провайдерів зв’язку та Інтернет – окреме питання. Як вони реагували, встановлювали додаткове обладнання чи мешканці почали звертатись?

Максим Петренко: Ситуація із телеком в Солом’янському р-ні. не є унікальна. Проявилась технічна неспроможність обладнання до тривалих відключень. Їх безперебійники на проміжних розподільних вузлах працювали три-чотири години, потім розряджались. Будемо відверті, рішення спроможне витримати декілька днів Блекаут вартує космічних грошей та ресурсів на модернізацію мереж. При цьому Інтернет-провайдери, які активно розвиваються, мають оперативніший ланцюжок прийняття рішень. В них швидше відбувається план зі встановлення джерел безперебійного живлення та акумуляторів на своє обладнання.

В нашому будинку Інтернет-провайдер Коло.ТБ перший почав це робити. Великі молодці, бачу як в групі комунікують із людьми. Це дуже важливо у нашій ситуації: розв’язувати проблему технологічною складовою та комунікаційною.

Розумієте, люди можуть витримати певний час без води, тепла і світла. Є теплі речі, є магазин. Без інтернету та зв’язку зі світом в рази важче. Оперативні новини щодо ситуації під час обстрілів, екстрена допомога, зв'язок із близькими. Фахівці в масі перейшли на віддалену роботу, доступ до інтернету в робочий прайм-тайм запорука фінансового забезпечення більшості родин.

В моменти відключення світла масово використовується мобільний інтернет, вежі починають "тупити", втрачається якість GSM-звязку й швидкість мобільного інтернету, вони працюють із перебоями, тому наявність фіксованого (домашнього) інтернету – необхідна. Наявні у більшості провайдерів акумулятори мають обмежений "термін життя" — всього 300 циклів (АКБ) і в нинішньому режимі на другий-третій місяць аварійної роботи починають деградувати. Їх чимала вартість й необхідність постійної заміни по всій мережі – це не тільки недешево, але й нешвидко.

Акумуляторам потрібен час для заряду, в середньому 5-7 годин. З нинішніми графіками відключень, коли енергопостачання може бути відсутнім понад 8-10 годин, це стає неможливо. Виникає ситуація, коли АКБ не встигають зарядитись, кошти витрачено, а результат невтішний. Саме через це, для забезпечення мешканців доступом, є вкрай важливим підключати до генераторів обладнання провайдерів. При потужності генератора у 20 кВт це є абсолютно непомітне навантаження. Провайдери не витрачають ресурси часу на підтримку будинкових акумуляторів, а фокусуються на базових вузлах, стратегічно важливіших із точки зору технології. Такий підхід до розподілу секторів відповідальності убезпечить безперебійний інтернет у критичний момент.

Які особливості проєкту технічного завдання генераторної? Які в майбутньому моменти обслуговування із технікою безпеки? Скільки годин фахівця необхідно на місяць?

Світлана Синьова: Трьох фазний дизельний генератор — нове для нас інженерне обладнання, тож фахівець для обслуговування необхідний. Він буде заливати пальне, змінювати мастило, проводити техогляд. Роботи декілька годин на день. Поділитись технічним завданням, так, можливо, але це дуже індивідуально.

Наше технічне рішення — це дизельний генератор з захисним кожухом Almaraa -28 kva, номінальною потужністю 22 KW, також для забезпечення безперебійного живлення пожежної системи будинку (26 поверхів), додатково придбані та встановлені акумулятори ORION AGM 12B 12 A/r 14 шт., акумулятори 12B 7 A/r реметричний, свинцево-кислотний – 7 шт. Зверну увагу, що до мереж будинку також підключено ще 2 дизельних генератори, які забезпечують безперебійну роботу офісних приміщень.

Всю документацію по будинку проаналізували повторно щодо всіх інженерних комунікацій. Наш кейс хіба що допоможе активізувати мозок: для кожного дому він індивідуальний. Цим мусять займатися навчені люди та відповідні організації.

Максим Петренко: Існують певні регламенти, як при запуску, так і при експлуатації генератора. Щодо підключення, це – резервне живлення, для того, щоб уникнути перетікання струмів, коли обладнання буде змонтоване згідно з проєктною документацією, ми передаємо інформацію на диспетчерську Київські електромережі, тобто диспетчерам локальної енергосистеми. Диспетчер надалі буде чітко знати, що у нас на час відключення, вмикається резервне живлення. Щоб при увімкненні не було зустрічного току.

Тобто, рішення ОСББ Солом’янська 20В фактично є мінімальним набором необхідних технічних потреб на цей момент?

Світлана Синьова: Так. При цьому наш кейс ще більш-менш простий. Маємо один теплопункт опалювальної та насосної станції холодної води. Є будинки у котрих вісім теплопунктів тільки на опалення. Три – холодної води.

Розумієте, фактично зараз на генераторі буде жити весь будинок. Якщо були упущення або щось зроблено невірно, окрім того, що вийде з ладу генератор, можуть бути пошкоджені й теплові пристрої, і циркуляційні, водні й так далі. Це дуже важливо – раціональне технічне завдання. Українці мають вміти убезпечити себе. На повне відновлення енергетики України піде декілька років, за умов відсутності нової ескалації з боку російської федерації.

З точки зору організованості мешканців будинок має бути пунктом незламності.

Варто сказати про необхідність об’єднання ініціативних груп для розв'язання питань консолідовано. Таким чином відбувається більш конструктивний діалог із постачальниками послуг. Це показує наш досвід.

* Перед виходом матеріалу для видання отримали коментар керівника Інтернет-провайдера Коло.ТБ щодо ситуації – енергетичного антикризу.

Максим Сьомочкін: Усі зусилля провайдерів в умовах блекауту й аварійних відключень націлені на підтримку роботи мережі, а саме ядра й основних вузлів зв’язку, які йдуть до будинків. Ми, провайдери – чітко розуміємо важливість безперебійного інтернет-з’єднання, особливо під час довготривалих відключень. Також держава зобов’язала провайдерів своїм коштом підтримувати об’єкти критичної інфраструктури й точки незламності на що потрібні немалі зусилля. Ми вітаємо ті ОССБ й тих соціально відповідальних мешканців, які на місцях вирішують питання резервного живлення для підтримки життєздатності своїх будинків, в тому числі живлення обладнання провайдерів.

Розмовляв Дмитро Стрелецький