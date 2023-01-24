Питание солдата НАТО $25 в сутки, украинского солдата – меньше $4: боец ВСУ высмеял оппонентов Минобороны

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Военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов, воюющий в Донецкой области, назвал хайпом выдвинутые против Минобороны обвинения в завышении цен на закупках продуктов питания для украинских солдат, отметив, что стоимость рациона солдата ЗСУ более чем 6 раз ниже стоимости рациона солдата НАТО. Об этом боец написал на своей странице в Facebook, передает Delo.

"По поводу этой истории с закупками продовольствия для ЗСУ не хотел писать сразу – нет смысла что-то анализировать, пока хайп. Хотя ряд моментов как политолог – сразу отметил. Выборку, сравнение годового контракта с текущей ценой, там много всего. А с коррупционной составляющей пусть разбирается НАБУ. Им за это платят большие деньги и выдают дорогие тактические носки. Плюс профильный парламентский комитет", — объясняет политолог.

По его словам, данные из расследования журналистов проверять соответствующие органы, но уже сейчас можно сказать, что в статье было много манипуляций.

"МО не покупает яйца, а покупает услугу. Кормить определенное количество бойцов в течение года. То есть рацион. К рациону есть набор требований. Не просто калории, а разнообразие. Потому что съесть два мешка перловки солдат не сможет и не захочет. И если твое предложение этим требованиям соответствует, ты идешь на тендер с ценовой пропозицией. В прошлом году суточный рацион украинского военного это 120 гривен сутки. В этом году поставщики вышли с предложениями от 151 грн до 162. После переговоров спустились до 145,8 грн. А теперь вопрос – 145,8 грн в сутки это много или мало?" — пишет Кирилл Сазонов.

Военнослужащий ВСУ отмечает, что в странах НАТО затраты на питание военных в разы больше.

"Для понимания – по странам НАТО сейчас 25 долларов в сутки. В 2015 году было 20 евро. Относительно расходов на питание военнослужащих армий стран НАТО, они зависят от страны и как построен процесс. В качестве примера могу привести пример бойцов НАТО в Афганистане, там трехразовое питание, которое стоит около 20 евро в сутки на военнослужащего. "Солдат ест, сколько хочет". Это – слова представителя Агентства по материально-техническому обеспечению и закупкам НАТО (NSPA) Бюлента Тюдеша, которые он сказал, находясь в Киеве в далеком 2015 году. Итак, солдат НАТО 25 долларов. У нас – меньше 4 долларов. Спрошу вместе с Резниковым: кто-то действительно считает, что эта сумма является завышенной? Кто-то действительно считает, что наш солдат ест много?" — задается вопросом Кирилл Сазонов.