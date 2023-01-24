Харчування солдата НАТО $25 на добу, українського солдата – менше $4: боєць ЗСУ висміяв опонентів Міноборони

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Військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов, який воює на Донеччині, назвав хайпом висунуті проти Міноборони звинувачення у завищенні цін на закупівлю продуктів харчування для українських солдатів, зазначивши, що вартість раціону солдата ЗСУ в понад шестеро нижча за вартість раціону солдата НАТО. Про це боєць написав на своїй сторінці у Facebook, передає Delo.

"З приводу цієї історії із закупівлями продовольства для ЗСУ не хотів писати одразу – немає сенсу щось аналізувати, доки хайп. Хоча низку моментів як політолог – одразу відзначив. Вибірку, порівняння річного контракту із поточною ціною, там багато всього. А з корупційною складовою нехай розбирається НАБУ. Їм за це платять великі гроші та видають дорогі тактичні шкарпетки. Плюс профільний парламентський комітет", – пояснює політолог.

За його словами, дані з розслідування журналістів перевірятимуть відповідні органи, але вже зараз можна сказати, що у статті було багато маніпуляцій.

"МО не купує яйця, а купує послугу. Годувати певну кількість бійців протягом року. Тобто раціон. До раціону є набір вимог. Не просто калорії, а різноманітність. Тому що з'їсти два мішки перлівки солдатів не зможе і не захоче. І якщо твоя пропозиція цим вимогам відповідає, ти йдеш на тендер із ціновою пропозицією. Минулого року добовий раціон українського військового це 120 гривень на добу. Цього року постачальники вийшли із пропозиціями від 151 грн до 162. Після переговорів спустилися до 145,8 грн. А тепер питання – 145,8 грн на добу, це багато чи мало?" — пише Кирило Сазонов.

Військовослужбовець ЗСУ зазначає, що у країнах НАТО витрати на харчування військових у рази більші.

"Для розуміння – у країнах НАТО зараз 25 доларів на добу. 2015 року було 20 євро. Щодо витрат на харчування військовослужбовців армій країн НАТО, вони залежать від країни і як побудований процес. Як приклад, можу навести приклад бійців НАТО в Афганістані, там триразове харчування, яке коштує близько 20 євро на добу на військовослужбовця. "Солдат їсть, скільки хоче". Це – слова представника Агентства з матеріально-технічного забезпечення та закупівель НАТО (NSPA) Бюлента Тюдеша, які він сказав, перебуваючи в Києві у далекому 2015 році. Отже, харчування солдатів НАТО 25 доларів. У нас – менше 4. Спитаю разом із Резніковим: хтось дійсно вважає, що ця сума є завищеною? Хтось дійсно вважає, що наш солдат забагато їсть?" – запитує Кирило Сазонов.